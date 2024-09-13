Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 45. randevuda!

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Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü 45. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 106 golüne, yeşil-mavililer 46 golle karşılık verebildi.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi.

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 22 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 16'sını kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 59 golüne, Çaykur Rizespor 21 golle karşılık verdi.

- Farklı skorlar

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

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Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 44 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 44 maçın 41'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 karşılaşmayı deplasmanda kaybetti.