Galatasaray, Carlos Cuesta'yı resmen duyurdu! Transferin maliyeti de açıklandı...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kolombiyalı stoper oyuncusu Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya: 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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GALATASARAY'IN 8. KOLOMBİYALI FUTBOLCUSU OLDU

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın tarihindeki 8. Kolombiyalı futbolcu oldu. Cimbom'da ilk Kolombiyalı oyuncu olarak Faryd Mondragon forma giydi. Mondragon'dan sonra da Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao ve Davinson Sanchez, sarı-kırmızılılara transfer oldu.