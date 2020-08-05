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GeriFutbol Galatasaray, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 10:54,Son Güncelleme:

Galatasaray, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı

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Galatasaray, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı
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Galatasaray Kulübü, ticari modelindeki globalleşme çalışmaları çerçevesinde İngiliz yatırım şirketi Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Capital Sports Media, sarı-kırmızılı taraftarlar ile kulübün verimli ve etkili bir şekilde etkileşim kurmasına imkan sağlayacak.



Özellikle Twitter ve Instagram platformlarında etkileşim alanında Avrupa'nın ilk 5 kulübü içerisinde yer alan Galatasaray, Capital Sports Media ile gerçekleştirilen iş birliğiyle bu gücünü uluslararası iş stratejisinin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı

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