Galatasaray, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Capital Sports Media, sarı-kırmızılı taraftarlar ile kulübün verimli ve etkili bir şekilde etkileşim kurmasına imkan sağlayacak.







Özellikle Twitter ve Instagram platformlarında etkileşim alanında Avrupa'nın ilk 5 kulübü içerisinde yer alan Galatasaray, Capital Sports Media ile gerçekleştirilen iş birliğiyle bu gücünü uluslararası iş stratejisinin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

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