Galatasaray, Can Uzun transferinde mutlu sona çok yaklaştı!

Haberin Devamı

Yabancı kuralı nedeniyle kaliteli yerliye ihtiyaç duyan Galatasaray’da liste başındaki isim Can Uzun’du.

Özellikle teknik direktör Okan Buruk’un çok istediği genç yıldız konusunda süreç yavaş ilerliyordu. Frankfurt, oyuncusu Dünya Kupası’nda olduğu için turnuva sonrasını işaret ediyor veya 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini talep ediyordu.

AİLESİ İKNA EDİLDİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Sarı-Kırmızılılar ise bu süreçte oyuncu tarafıyla temas kurdu ve Can’ın ailesini Türkiye'ye transfer olması konusunda ikna etti

A Milli Takımımız’ın gruptaki ilk 2 maçı kaybetmesinin ardından Dünya Kupası’na devam etme şansı kalmadı. ABD maçı sonrası tatile çıkacak olan Can Uzun, Galatasaray’a gelmeyi istiyor. Okan Buruk, gurbetçi yıldızla daha önce bizzat görüşüp, ikna etmişti.

Haberin Devamı

26 HAZİRAN'DA OPERASYON BAŞLIYOR

Milliler 26 Haziran’da ABD ile formalite karşılaşması oynayacak ve turnuvadan ayrılacak. Galatasaray Yönetimi, bu karşılaşma sonrası Frankfurt ile görüşmeleri hızlandıracak.

Oyuncu cephesiyle herhangi bir sorun yaşamayan Galatasaray, Frankfurt’u 35 milyon euroya ikna edip, transferi bitirmeyi hedefliyor.

İLK 11'E DÜŞÜNÜLÜYOR

Geride bıraktığımız sezon 28 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergileyen gurbetçi yıldız, Galatasaray'da 10 numara bölgesi için direkt ilk 11 oyuncusu olarak düşünülüyor.

KULÜBÜNDEN KOLAYLIK İSTEYECEK

Can’ın sol ön ve ikinci forvet olarak görev yapması da Okan hocayı bu transferde cezbediyor.

ABD maçının ardından tatile çıkacak olan Can’ın da kulübüyle görüşerek, kolaylık isteyeceği öğrenildi.