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Galatasaray Çağdaş Faktoring'i seride 1-0 geriye düştü!

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#Galatasaray Çağdaş Faktoring#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#ÇİMSA ÇBK Mersin
Galatasaray Çağdaş Faktoringi seride 1-0 geriye düştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 20:49

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-78 yenerek seride 1-0 öne geçti.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-78 mağlup etti. 

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Önder Yılmaz ve Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 20, Carleton 12, Rupert 4, McCovan 16, Johannes 29, Asena Yalçın, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 6, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Li 13, Vanloo 15, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 12, Ayşe Cora 4, Jisu Park 9, Derin Erdoğan 3

1. periyot: 20-17

Devre: 42-34

3. periyot: 61-53

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#Galatasaray Çağdaş Faktoring#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#ÇİMSA ÇBK Mersin

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