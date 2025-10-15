Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Euroleague'de 2'de 2!

Haberin Devamı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Flammes Carolo Basket’i 62-56 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Flammes Carolo Basket ise ilk yenilgisini aldı.

FLAMMES CAROLO BASKET - GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: 56-62

Salon: Caisse d' Epargne Arena

Hakemler: Veronika Obertova, Iain Macdonald, Ewa Matuszewska

Flammes Carolo Basket: Dixon 4, Brochant 8, Hirsch 9, Franchelin 12, Joens 2, Madjo 3, Gomis 7, Jerome 2, Strunc 9

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Kuier 8, Smalls 10, Williams 10, Oblak 12, Ayşe Cora Yamaner 9, Gökşen Fıtık 8, Juhasz 5, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal

1’inci Periyot: 18-21

Devre: 31-29

3’üncü Periyot: 44-44

