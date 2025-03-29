×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı finalde!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Çağdaş Faktoring#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Botaş
Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı finalde
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 18:22

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında BOTAŞ'ı 84-70 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Haberin Devamı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 84-70 yenerek 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yarı finaldeki rakibi ÇİMSA ÇBK Mersin-Nesibe Aydın serisinin galibi olacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Nihat Çetin, Erdoğan Çelebi

BOTAŞ: Cuic 13, Işık Su Güven 3, Gülşah Duman Bıçakçı, Cave 11, Allen 23, Rana Uçar 8, Büşra Akbaş 7, Buket Ünal 2, Melis Dilara Lafatan 3, Aleyna Tokgöz, İdil Yeniçulha

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 11, Vanloo 12, Steinberga 13, Zandalasini 2, Li 10, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 17, Derin Erdoğan 11

1. Periyot: 18-25

Devre: 34-45

3. Periyot: 50-65

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Çağdaş Faktoring#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Botaş

BAKMADAN GEÇME!