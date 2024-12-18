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Galatasaray Çağdaş Faktoring son 16 turunda!

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#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası#Galatasaray#Galatasaray Çağdaş Faktoring
Galatasaray Çağdaş Faktoring son 16 turunda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 22:16

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 82-75 yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring adını son 16 turuna yazdırdı.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 82-75 yendi.

Sırbistan'daki ilk müsabakada da rakibini 95-72 mağlup eden sarı-kırmızılılar, adını son 16 turuna yazdırdı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ritvars Helmsteins (Letonya), Alin Faur (Romanya), Emmouil Tsolakos (Yunanistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 6, Zandalasini 10, Li 24, Fraser 21, Vanloo 6, Sude Yılmaz 3, Ayşegül Günay, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan, Steinberga 7, Hollingsvorth

Kızılyıldız: Aleksandra Katanic 6, Potter 2, Nedeljkov 4, Radic 20, Williams 16, Aksam, Ivana Katanic 6, Corto 4, Kovacevic 5, Vuckovic 7, Dragicevic 5, Tucic

1. Periyot: 23-16

Devre: 45-37

3. Periyot: 62-64

Beş faulle çıkan: 32.54 Potter (Kızılyıldız)

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#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası#Galatasaray#Galatasaray Çağdaş Faktoring

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