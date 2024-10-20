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Galatasaray Çağdaş Faktoring farklı kazandı

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#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Galatasaray Çağdaş Faktoring#Sporanasayfa
Galatasaray Çağdaş Faktoring farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 15:40

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-58 mağlup etti.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-58 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fraser 12, Meltem Yıldızhan 10, Vanloo 9, Jisu Park 10, Gökşen Fitik 12, Holingsvorth 12, Ayşegül Günay Aladağ 9, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 6, Selin Rachel Gül

Melikgazi Kayseri Basketbol: Williams 13, Dangerfield 14, Fall 12, Diallo 12, Kübra Erat 4, Meltem Avcı 3, Feray Dalkılıç, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Özge Bilgin, Candan Eylül Dikmen

1. Periyot: 20-18

Devre: 40-35

3. Periyot: 58-51

 

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#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Galatasaray Çağdaş Faktoring#Sporanasayfa

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