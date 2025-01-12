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Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda kazandı!

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#Galatasaray#Kayseri#Basketbol
Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 17:01

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-91 yendi.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda 92-91 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina Kocabaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 25, Doğa Adıcan 4, Gonca Karataş 5, Meltem Avcı, Powers 14, Diallo 12, Fall 14, Hatice Sönmez 17

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz, Vanloo 28, Gökşen Fitik 7, Zandalasini 14, Fraser 10, Li 13, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 8, Ayşe Cora 3, Ayşegül Günay Aladağ

1. Periyot: 25-22

Devre: 42-38

3. Periyot: 61-69

5 faulle çıkan: 38.53 Powers (Melikgazi Kayseri Basketbol)

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#Galatasaray#Kayseri#Basketbol

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