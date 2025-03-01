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Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ'ı farklı mağlup etti!

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#Galatasaray Çağdaş Faktoring#BOTAŞ#ING KADINLAR
Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞı farklı mağlup etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 19:04

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği BOTAŞ'ı 80-67 yendi.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ'ı 80-67 mağlup etti. 

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Murat Ciner, Önder Yılmaz, Batuhan Mert Gül

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Aladağ 3, Steinberga 4, Meltem Yıldızhan 17, Li 19, Vanloo 16, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 7, Park 6, Derin Erdoğan

BOTAŞ: Işık Su Güven 4, Gülşah Duman Bıçakçı 23, Dantas 15, Cave 1, Allen 19, Cuic 3, Rana Uçar, Büşra Akbaş 2, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan

1. Periyot: 21-19

Devre: 41-37

3. Periyot: 59-58

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#Galatasaray Çağdaş Faktoring#BOTAŞ#ING KADINLAR

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