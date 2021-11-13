Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, liglere verilen milli arada Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak yeşil-beyazlı takım, Özlüce Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Özcan Bizati yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayıp pas pres oyunuyla devam etti. Takım, idmanın son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, İstanbul'a hareket etti.

GALATASARAY BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı bugün saat 14:00'da başlayacak. Karşılaşma GS TV - Galatasaray Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.