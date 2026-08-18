Galatasaray, Bundesliga'dan iki yıldızın peşine düştü!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Almanya’dan 2 iddia geldi.

Sarı-kırmızılıların Leipzig’in 21 yaşındaki golcüsü Conrad Harder ile Borussia Dortmundlu stoper Ramy Bensebaini’yi gündeme aldığı öne sürüldü.

HARDER KONTENJANA UYUYOR

Leipzig ile 2030’a kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 17 Milyon Euro olan Harder’ın U23 kriterlerini karşılaması da bu transferi cazip kılıyor.

BENSEBAINI SKORER KİMLİĞİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Dordmund ile 1 yıllık kontratı bulunan 31 yaşındaki Bensebaini ise stoper olmasına karşın geride kalan sezonda 32 maçta 7 gol, 3 asiste imza atarken skorer kimliği ile de öne çıktı.

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