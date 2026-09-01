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Galatasaray bugün yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte transferin detayları

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#Galatasaray#Deniz Gül#Süper Lig
Galatasaray bugün yeni golcüsüne kavuşuyor İşte transferin detayları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 07:00

Sarı-kırmızılı kulüp, Ugochukwu, Batrakov ve Leao'dan sonra 4. transferini yapıyor.

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Galatasaray, Deniz Gül'ün transferi için Porto ile kesin anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı kulüp, 22 yaşında ve 1.92 metre boyundaki santrfor için 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Deniz’in bugün İstanbul’a gelerek 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Deniz Gül; Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov ve Rafael Leao’dan sonra Galatasaray’ın dördüncü transferi olacak.

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KARİYERİ

2 Temmuz 2004’te İsveç’in başkenti Stockholm’de dünyaya gelen Deniz, futbola Djursholm Kulübü’nde başladı. 2021’de Hammarby’nin U19 takımına transfer olan Deniz, 2023’te A takıma yükseldi ve bir yıl sonra 4.5 milyon Euro’ya Porto’ya satıldı.

Deniz Gül, Porto formasıyla çıktığı 71 maçta 9 gol, 2 asist üretti. 10 kez de A Milli Takım forması giyen genç futbolcu, 2 gol attı.

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#Galatasaray#Deniz Gül#Süper Lig

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