Galatasaray bugün yeni golcüsüne kavuşuyor! İşte transferin detayları

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Galatasaray, Deniz Gül'ün transferi için Porto ile kesin anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı kulüp, 22 yaşında ve 1.92 metre boyundaki santrfor için 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Deniz’in bugün İstanbul’a gelerek 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Deniz Gül; Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov ve Rafael Leao’dan sonra Galatasaray’ın dördüncü transferi olacak.

KARİYERİ

2 Temmuz 2004’te İsveç’in başkenti Stockholm’de dünyaya gelen Deniz, futbola Djursholm Kulübü’nde başladı. 2021’de Hammarby’nin U19 takımına transfer olan Deniz, 2023’te A takıma yükseldi ve bir yıl sonra 4.5 milyon Euro’ya Porto’ya satıldı.

Deniz Gül, Porto formasıyla çıktığı 71 maçta 9 gol, 2 asist üretti. 10 kez de A Milli Takım forması giyen genç futbolcu, 2 gol attı.

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