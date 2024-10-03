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Galatasaray bu sezon kalesini gole kapatamıyor

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#Galatasaray#Rigas#Avrupa Ligi
Galatasaray bu sezon kalesini gole kapatamıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 23:39

UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi Rigas Skola ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın 11'inde gol yedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 7 maçın 6'sında en az bir kez kalesinde gol gördü. Galatasaray, toplamda rakiplerinin 8 kez golü bulmasını önleyemedi.

Turkcel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, bu süreçte rakiplerinin 12 golünü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 12. resmi karşılaşmada 20 gol yedi.

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#Galatasaray#Rigas#Avrupa Ligi

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