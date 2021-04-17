Galatasaray, bu sezon ilk kez yenik duruma düştüğü bir maçı kazandı

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'yle deplasmanda karşılaşan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, ligde 3 maç sonra 3 puana ulaşırken bu sezon bir ilki yaşadı.

Ligde bu sezon skorda geri düştüğü 9 maçtan da galibiyetle ayrılamayan sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında yenik duruma düşmesine karşın geri dönmeyi başardı ve sahadan galip ayrılmayı başardı.

Daha önceki 9 maçın 2'sinde berabere kalıp 7'sinde sahadan yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında bu sezon şeytanın bacağını kırmış oldu.

TERİM'DEN 8 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 4'ü zorunlu 8 değişiklikle takımını Göztepe karşısında sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Ryan Babel ve Ryan Donk, sakatlığı bulunan DeAndre Yedlin, Kovid-19 olan Mustafa Muhammed'in yanı sıra yedeğe çekilen Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın yerine Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama ve Marcelo Sarrachi forma giydi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki maçlık cezasının ardından takımının başında sahada yer aldı.

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