Galatasaray BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Galatasaray Yeni Malatyaspor mücadelesi ile devam edecek. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray bu kez Yeni Malatyaspor karşısında forma terletecek. Peki, Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmayla ilgili merak edilenler.

Maç ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması 16 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salon egzersizleri ve sahadaki yenilenme koşusunun ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.