Galatasaray, Bruno Fernandes'i istiyor! Dünya devleri sollanacak

#Galatasaray Transfer#Bruno Fernandes#Manchester United
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 09:44

Galatasaray, gelecek sezon orta sahasını bir 10 numara ile güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda sarı kırmızılılar, gündemine Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'i aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray’ın yaz döneminde kadrosuna katmak istediği tek 10 numara Bernardo Silva değil. Sarı-Kırmızılılar, Silva’nın Portekiz Milli Takımı’ndaki partneri Bruno Fernandes’i de gözüne kestirmiş durumda.

Sir Alex Ferguson sonrası ezeli rakiplerinin çok gerisinde kalan Manchester United’ın belki de parlayan tek yıldızı konumundaki Fernandes’in yeni hedefler doğrultusunda bu yaz kulüpten ayrılma ihtimali bulunuyor. İngiliz basınına göre 31 yaşındaki oyuncu tekliflere açık durumda ve bu fırsatı kaçırmak istemeyen kulüplerden birisi de Galatasaray olarak gösteriliyor.

United’la 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen adı kulüpten ayrılacak isimler arasında yer alan Bruno Fernandes’in tek talibi ise Galatasaray değil. Gazeteler, Bayern Münih’in de bu transferde ısrarcı olabileceğini, ancak Sarı-Kırmızılılar’ın rakiplerine bakmadan Portekizli süperstarla görüşerek kendi şartlarını sunmaya hazır olduğunu yazdı.

 

2020 yılından beri Manchester United forması giyen Fernandes, artık şampiyonluklar yaşayacağı ve Şampiyonlar Ligi’nde iddiası olan bir kulüpte oynamak istiyor.

O dönem Sporting’den 65 milyon Euro’ya transfer edilen Fernandes, aradan geçen süreçte 320 kez Manchester United forması giyerken, 106 gol 103 de asiste imzasını attı.

 

