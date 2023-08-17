Galatasaray, Borussia Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü transfer ediyor

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Borussia Dortmund'un alt yaş kategorilerinde ve U17 Milli Takımımızda forma giyen Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray'a transfer oluyor.

17 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve kısa sürede İstanbul'a gelmek üzere yola çıkacağı belirtildi.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTIK"

Borussia Dortmund Gençlik Gelişim Koordinatörü Lars Ricken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Gökdeniz Gürpüz'ün ayrılması bizim için çok üzücü. Ancak, Gürpüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir Gökdeniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık." dedi.

ABİSİ TRABZONSPOR'A GELDİ

Gökdeniz Gürpüz'ün abisi Göktan Gürpüz ve geçtiğimiz ay Dortmund II'den Trabzonspor'a transfer olmuştu.

GÖKDENİZ GÜRPÜZ KİMDİR?

17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, merkez orta saha ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. U17 takımında 31 maça çıkan Gökdeniz, 5 gol atıp 5 de asist yaptı.

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