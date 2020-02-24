Galatasaray borsada da uÃ§tu Dev yÃ¼kseliÅŸ...

FenerbahÃ§e deplasmanÄ±nda son galibiyetini 22 AralÄ±k 1999'da alan Galatasaray, dÃ¼nkÃ¼ karÅŸÄ±lamada rakibini 3-1 yenerek puanÄ±nÄ± 45'e Ã§Ä±kardÄ± ve bir maÃ§ eksiÄŸi ile ligin zirvesinde bulunan Trabzonspor ile puanÄ±nÄ± eÅŸitleyerek ikinci sÄ±raya yÃ¼kseldi.

Analistler, Galatasaray'Ä±n ÅŸampiyonluk yolunda oldukÃ§a Ã¶nemli bir engeli aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, artan ÅŸampiyonluk ÅŸansÄ± ile borsada hisselerin gÃ¼ne gÃ¼Ã§lÃ¼ alÄ±mlarla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Sportif baÅŸarÄ±nÄ±n finansal aÃ§Ä±dan Ã¶nemli olduÄŸunu kaydeden analistler, ligin Ã¼st sÄ±ralarÄ±nda yer alan takÄ±mlarÄ±n Avrupa kupalarÄ±nda mÃ¼cadele ederek Ã¶nemli gelir elde etme ÅŸansÄ± bulunduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

Analistler, Borsa Ä°stanbul'da BIST 100 endeksinin haftaya yÃ¼zde 1,58 azalarak 114.984,40 puandan baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen, Galatasaray hisselerinin tavan fiyat olan 3,60 liradan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Ã–te yandan, FenerbahÃ§e Futbol AÅž hisse fiyatÄ±, dÃ¼n Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan maÄŸlubiyetin ardÄ±ndan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta yÃ¼zde 16,77 deÄŸer kaybÄ±yla 13,40 lira seviyesine geriledi. FenerbahÃ§e hisseleri, bu seviyeden gelen tepki alÄ±mlarÄ±yla kayÄ±plarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± telafi ederek ÅŸu dakikalarda geÃ§en hafta kapanÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8 azalÄ±ÅŸla 14,82 lira seviyesinde dengelendi.

Borsa Ä°stanbul'da iÅŸlem gÃ¶ren diÄŸer spor hisselerinden BeÅŸiktaÅŸ yÃ¼zde 6 deÄŸer kazancÄ±yla 3,13 lira, Trabzonspor ise yÃ¼zde 11 primle 6,70 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

SÃ¼per Lig'de cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor 2-2 berabere kalarak hanelerine birer puan yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Â





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