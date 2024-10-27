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Galatasaray, Bodrum'da rahat kazandı

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#Galatasaray#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Basketbol
Galatasaray, Bodrumda rahat kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 18:44

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 78-60 mağlup etti.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 78-60 yendi.​​​​​​​

Salon: Bodrum

Hakemler: Özlem Yalman, Atakan Kaymak, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 10, Traylor 5, Juskaite 5, Li 17, Krajisnik 13, Başak Gemalmaz 4, Yağmur Kübra Taşar 6, Melis Gülcan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşe Cora 8, Park 2, Meltem Yıldızhan 5, Fraser 19, Vanloo 15, Sude Yılmaz 6, Ayşegül Günay Aladağ 8, Derin Erdoğan 7, Holingsvorth 8, Selin Rachel Gül

1. Periyot: 18-20

Devre: 32-45

3. Periyot: 49-57

 

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#Galatasaray#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Basketbol

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