Galatasaray, Bodrum'da rahat kazandı

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 78-60 yendi.
Salon: Bodrum
Hakemler: Özlem Yalman, Atakan Kaymak, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 10, Traylor 5, Juskaite 5, Li 17, Krajisnik 13, Başak Gemalmaz 4, Yağmur Kübra Taşar 6, Melis Gülcan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşe Cora 8, Park 2, Meltem Yıldızhan 5, Fraser 19, Vanloo 15, Sude Yılmaz 6, Ayşegül Günay Aladağ 8, Derin Erdoğan 7, Holingsvorth 8, Selin Rachel Gül
1. Periyot: 18-20
Devre: 32-45
3. Periyot: 49-57