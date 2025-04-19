Galatasaray - Bodrum maçındaki hakem kararına Trio'dan çok sert eleştiri! 'Skandal! Sezonun en büyük hatalarından biri'

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluk yolunda hata yapmadığı mücadeledeki hakem kararları ve en çok tartışılan pozisyonları yayıncı kuruluşun Trio ekibi, tek tek değerlendirdi. Süper Lig'in eski hakemleri, özellikle mücadelenin 42. dakikasında iptal edilen pozisyonla ilgili çok sert eleştirilerde bulundu. İşte o değerlendirmeler;

22. DAKİKADA GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Pozisyonda Ajeti'nin Barış Alper'in ayağına çok hafif bir teması olacak. Şimdi burada ayağının ucu, Barış Alper'in ayakkabısının yanına geldi. Barış Alper, sol ayağını sağ ayağına taktıktan sonra eğer düşseydi ben derdim ki net bir şekilde bu müdahaleden dolayı düştü. Evet, Barış'ın koordinasyonunu bozdu. Barış, ayağını tekrar yere bastı. Barış, en son sol ayağını bilekten büküp çizgiyi atarak düştü. Ben, bunun çok hafif bir müdahale olduğunu ama bunun kesinlikle penaltı olmadığını düşünüyorum.

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Bülent Yıldırım: Aynı fikirdeyim. Bu sol krampon, küçük bir temas yapacak. Tam denge esnasında denge ayağına temas...Barış'ın sol topuğu, o küçük şarjdan sonra dengesi bozuldu şu anda arkada bulunan rakibin bir de kavalına çarptı. Bu etkiyle iki ayak koordinasyonu bozuldu, ayaklar şu anda birbirini çelmeledi.

Kendi kendini bozdu. Sonra yere düştü. Olay şu; çok masum bir hareket değil, sahada kuvvetle muhtemel hissiyatım arkadaki oyuncunun o ayak darbesinin ve adımlamayı bozduğu için bir etkisi muhakkak. Beni şüpheye düşüren tek şey; aynen Bahattin Duran gibi Barış Alper'in ilk anda değil de son anda... Etkiyi aldı şu anda gitmeye çalıştı ve sonradan karar değiştirdi belki. Bilemiyorum. Sahada penaltı verilebilecek bir pozisyon. Asla video hakemin müdahale edebileceği nitelikte, kanıt niteliğinde bir darbe, temas söz konusu değil. Hissiyatla yorum yapamam, Barış Alper'in bilincinde ne var bilemem. İlk anda bir etki var ancak bir adım daha atıp düştüğü için ben de şüpheliyim ve devam diyorum o yüzden.

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Deniz Çoban: Şimdi, Barış Alper; önde ve avantajı yakalamış. Beyazlı arkada kalmış. Hareketlerine azami özen gösterecek, dikkatli davranacak. Burada beyazlı dikkatsiz mi davranıyor yoksa pozisyon almaya çalışırken Barış Alper'in adımı ona mı takılıyor? Bu, bir tartışma konusu. İkincisi, ne zaman faul olur? Bir temas varsa ve bu oyuncunun hareketlerini kısıtlıyorsa, bir sonrakini hamlesini kısıtlıyorsa bu bir faul olur. Şurada Barış Alper düşse ben derdim ki evet. Ayağını bir defa Barış Alper birbirine dolaştırmıyor, bilerek penaltı almak için bunu yapmıyor. O temasın neticesinde koordinasyonunu kaybedip dengesini bozup birbirine takabilir ama son aşamada görüyorum ki Barış Alper, bu darbeden etkilenmemiş ve devam edebilecekken o Bahattin hocamın meşhur ifadesiyle ayağıyla çizgi çiziyor. Penaltıyı almaya gayret ediyor. Şurada düşmüş olsa etkilendi de düştü diyeceğim ama sonrasında adımını attıktan sonra düşmesi... Ben de hakem kararının desteklenebilir olduğunu düşünüyorum. O yüzden en doğru kararın devam kararı olduğu fikrindeyim. Penaltı diyene de itiraz edilmeyecek bir pozisyon. Onu da ifade etmem gerekir.

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Deniz Çoban: Çünkü beyazlı oyuncu, dikkatsiz davranıyor. Arkada kaldığı zaman rakibine özen göstermesi lazım ama ben, burada hakemin kararının daha doğru olduğu fikrindeyim.

42. DAKİKADA GALATASARAY LEHİNE VERİLEN PENALTININ İPTALİ DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Video hakem olmasaydı bu pozisyon kaç sene tartışılırdı? A - 25 sene, B - 50 sene, C - 75 sene, D - 100 sene.

Deniz Çoban: Hocam, şimdi Vahap hocanın bir pozisyonunu hatırlıyorum. Vahap hoca, hakemliği bıraktığında ben Süper Lig'de hakem değildim. Ben bıraktım 10 yıl oldu ve hala Vahap hocanın o çaldığı penaltı konuşuluyor.

Bülent Yıldırım: Telefonla bir yayına bağlandı. 'O gün doğan çocuklar, 30 yaşını geçti ve hala o pozisyon konuşuluyor' diye rahatsızlığını dile getirdi haklı olarak ki o bir yardımcı hakem kararıydı.

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Deniz Çoban: Ama VAR da bunun için geldi zaten. Skandal hataları önlemek için...

Bahattin Duran: İyi ki VAR var.

Bülent Yıldırım: Ben soruyorum ama yani. Hani hakem üzerinden değerlendirecektik? Video hakem üzerinden değerlendirmiyorduk. Ben de diyorum ki video hakem olmasa bu pozisyon kaç sene konuşulurdu?

Deniz Çoban: Söyledim ya hocam 30 sene konuşulurdu.

Bülent Yıldırım: Hocam, hiç söyleyecek bir şey yok. Tek kelime yorum yapacağım; skandal!

Bahattin Duran: Hocam, Deniz Çoban'ın sezon başında bir kullandığı tabir vardı; bence bu hata, bu sezondaki ilk 3'e girer diye. O ilk 3'ü ilk 5 falan yapmıştık. Bence çok büyük hata. Şundan dolayı çok büyük hata; hakemin önü açık, değerlendirmesi kolay bir pozisyon aslında. Oyuncu, çok net bir şekilde ayağını topa uzatıyor ve topu tıklıyor. Şimdi hücum oyuncusu, topu tıklasa top oraya o kadar şiddetle gitmez. Yani hakemin kolay değerlendirebileceği bir pozisyon bence bu.

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Bülent Yıldırım: Bir de uzun uzun inceleyince korktum. Aklıma Beşiktaş - Bodrum maçı geldi. Video hakem, doğru bir müdahalede bulundu. İzledi, izledi, izledi... O çok ciddi bir siyah beyaz hatayı düzeltmedi. Bugün de böyle yaptı. Bu pozisyonda çok net devam. Çok net penaltı değil. Ben, Gabriel Sara'nın yaptığı hareketin hakemi aldatmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de Sara'nın sarı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum.

Deniz Çoban: Şimdi öyle bir pozisyon ki... Bu penaltının konuşulacak bir tarafı yok. Böyle bir penaltı olmaz. Bu seviyedeki bir hakem, böyle bir penaltı veriyorsa kendini iyi bir tartması lazım ama penaltıyı vermesinden daha büyük hata, gelip bunu ekranda izledikten sonra buna sarı kart göstermemesi. Sahada izlerken oyunu devam ettirirsiniz ve aldatma da değil diye düşünebilirsiniz ama bunu gelip ekranda izledikten sonra buna sarı kart göstermemeniz kabul edilemez. Tamam, penaltıyı geri aldınız. Niye aldatma değil bu? Ki oyuncu da amacına ulaşmış ve sizi aldatmış. Gerçekleşmiş, şüphe yok. Penaltıyı verdirmiş size. Niye hakem atışıyla başlıyorsunuz? Endirekt serbest vuruşla başlayacaksınız, oyuncuya sarı kartı göstereceksiniz. Bu sarı kartsız geçmez yani. Her şey olur, sarı kartsız geçmez.

76. DAKİKADA GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Top, Bodrumlu oyuncuya geliyor. Dizinin üstüyle topa temas edip sol kolunu da mümkün olduğunca toptan kaçırmaya çalışıyor. Sağ diziyle zaten temas etti.

Bahattin Duran: Elini de kaçırmaya çalışıyor. Bir ihlal söz konusu değil. Bu çarpma değil. Bilerek oynama bile diyebiliriz. Topu yumuşatmış diziyle. Bir ihlal söz konusu değil. Devam doğru.

Bülent Yıldırım: İlaveten o pozisyon gereği topla oynamak için içinde bulunduğu beden hareketinin doğal olduğunu ben düşünüyorum. Sonra da kaçınmaya çalışıyor. Bu kazara bir temas, devam.

Deniz Çoban: Bence bilerek oynama değil bu sekme. Yalnız UEFA'nın son yorumu sağ ayak-sol el... Tam onu karşılayan bir durum.

Bahattin Duran: O da var. Elini kaçırmaya çalışıyor toptan, mümkün olduğunca kaçırıyor.

Deniz Çoban: Ama diğer yandan da ekstra hareket var mı deseniz elini aşağıdan yukarı kaldırırken ekstra hareket de yapıyor diyebilirsiniz.

Bahattin Duran: Elini kaçırmaya çalışırken çektiğini düşünüyorum o elini.

Deniz Çoban: Yani bu maç 2-0 değil de farklı bir skorla bitseydi bu, bayağı baş ağrıtan bir pozisyon olurdu bence. Ben, dediğim gibi UEFA'nın sağ ayak ya da dizden seken topun tamamen ters taraftaki ele gelmesiyle açıklanabilirse bu, hakemin kararına sayı duyuyorum. Eğer o gerekçeyi karşılamayan bir pozisyon bu, oyuncu bir de ekstra hareket yapıyor diye düşünürseniz de penaltı diyene de itiraz edilmez bu pozisyonda. Ben, yine aynı Barış Alper pozisyonunda olduğu gibi tartışmalı bir karar... Hakem, bu kararı vermiş. Hakemin kararına saygı duyulur diyorum ama o kadar da masum bir pozisyon olarak görmüyorum.