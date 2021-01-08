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GeriFutbol Galatasaray, Bodo Glimt'ten Patrick Berg ve Victor Boniface’i istiyor
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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Bodo Glimt'ten Patrick Berg ve Victor Boniface’i istiyor

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Galatasaray, Bodo Glimt'ten Patrick Berg ve Victor Boniface’i istiyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bodo Glimt'te oynayan Norveçli orta saha Patrick Berg ve Nijeryalı golcü Victor Boniface'in peşine düştü.

Galatasaray ara transfer döneminde Fatih Terim'in raporu doğrultusunda genç isimlere yönelecek. Transfer listesindeki isimlerden ikisi Bodo Glimt'te forma giyiyor. Aslan, Norveçli Patrick Berg ve Nijeryalı Victor Boniface ile temasta.

Galatasaray, Bodo Glimtten Patrick Berg ve Victor Boniface’i istiyor

YIL SONUNDA SONA ERİYOR
2021 yılı sonunda sözleşmesi sona erecek Berg ön liberoda oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi elemeleri'nde 3 maçta forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Galatasaray, Bodo Glimtten Patrick Berg ve Victor Boniface’i istiyor

Sözleşmesi 2022 yılının sonunda bitecek 20 yaşındaki Nijeryalı Boniface ise bu sezon 3 Avrupa Ligi maçında 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Boniface'in piyasa değeri 500 bin Euro. (Takvim)

Galatasaray, Bodo Glimtten Patrick Berg ve Victor Boniface’i istiyor

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