Galatasaray, Bitshiabu transferinin mali detaylarını açıkladı!

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Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana’nın, kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 Euro’dur. Satın alma opsiyonu, kulübümüzün talebine bağlıdır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 Euro sabit ücret ödenecektir."

"BÜYÜK ZAFERLERE İMZA ATACAĞIZ!"

İmza sonrası Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bana kalpten değer verdi. Bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaray taraftarına 'merhaba' demek istiyorum. Çok yakın zamanda görüşeceğiz. Onlarla büyük zaferlere imza atacağımızı düşünüyorum." dedi.

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15 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

PSG alt yapısından yetişen ve 2023 yazında 15 milyon Euro karşılığında RB Leipzig'in yolunu tutan Bitshiabu, Alman kulübünde 48 maçta şans bulurken sahada yer aldığı 2403 dakikada 2 sarı kart gördü.