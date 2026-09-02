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Galatasaray, Bitshiabu transferini KAP'a bildirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Bitshiabu Transferi#KAP Açıklaması
Galatasaray, Bitshiabu transferini KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 07:30

Galatasaray, El-Chadaille Bitshiabu'nun transferini KAP'a duyurdu.

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Galatasaray, 21 yaşındaki genç stoper Bitshiabu transferine dair KAP'a açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin yapılan resmi açıklama şu şekilde oldu:

Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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#Galatasaray#Bitshiabu Transferi#KAP Açıklaması

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