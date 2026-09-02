Galatasaray, Bitshiabu transferini KAP'a bildirdi!

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray, 21 yaşındaki genç stoper Bitshiabu transferine dair KAP'a açıklamada bulundu.
Konuya ilişkin yapılan resmi açıklama şu şekilde oldu:
Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray'ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'da📍 https://t.co/6C1usNT3WA pic.twitter.com/vGHjBtJCBA— Spor Arena (@sporarena) September 2, 2026