Galatasaray, Bitshiabu transferini KAP'a bildirdi!

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Galatasaray, 21 yaşındaki genç stoper Bitshiabu transferine dair KAP'a açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin yapılan resmi açıklama şu şekilde oldu:

Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.