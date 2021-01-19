Galatasaray bir zamanlar derbilerin fatihiydi

Son olarak önceki gün Beşiktaş’a deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray derbilerdeki başarılı performansını arattı. Dördüncü Fatih Terim döneminde derbilerde en flaş başarısını Kadıköy’de 21 yıl sonra alınan Fenerbahçe galibiyeti ile elde eden Galatasaray, bu karşılaşma dışında adeta ‘yokları’ oynadı.

KARTAL’A GOL DAHi ATAMADI

Sarı kırmızılılar, tam 4 sezondur ezeli rakibi Beşiktaş’ın sahasında çıktığı maçlarda gol dahi atamıyor.

Galatasaray en son 2016-17’de Vodafone Park’ta 2-2 sona eren maçta rakip fileleri havalandırdı.

Aslan Dolmabahçe’de oynadığı son 4 maçın 3’ünden mağlubiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan son 6 derbinin 5’inde gol atılamadı. Galatasaray, yalnızca Kadıköy’de Ülker Stadı’nda 3-1 galip geldiği maçta gol sevinci yaşadı.

22 MAÇ 3 GALiBiYET!

Sarı kırmızılı takım ligde son 6 sezonda ezeli rakiplerine karşı çıktığı 22 maçın yalnızca 3’ünden galibiyet çıkarabildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında son 6 sezonda 9 kez mağlup olurken 10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ezeli rakiplerinin filelerine son 6 sezonda 14 gol kaydeden Galatasaray kalesinde ise 21 gol gördü.

ASLAN’A SAKATLARDAN KÖTü HABER: OĞULCAN 3 HAFTA, ŞENER 10 GÜN YOK

Galatasaray’ın Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan’ın durumu belli oldu. Şener’in sol üst arka adale grubunda hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan’ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edildi. Oğulcan’ın 2-3 hafta, Şener’in ise 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.