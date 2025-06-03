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Galatasaray, Beşiktaş'tan 2 ay avantajlı!

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#Galatasaray#Beşiktaş#Gazetehaberleri
Galatasaray, Beşiktaştan 2 ay avantajlı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 07:00

Şampiyon Galatasaray dışındaki dört takımı yaz aylarında yoğun bir maç trafiği bekliyor. İşte Ülkemizi 2025-2026 sezonunda Avrupa'da temsil edecek 5 takımın kupalardaki maç takvimi.

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Süper Lig Lig’de 2024- 25’in tamamlanmasıyla birlikte yeni sezonda ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar da belli oldu. Önümüzdeki sezon 5 temsilcimiz UEFA’nın 3 organizasyonunda mücadele edecek. Şimdi ise en çok merak edilen konu temsilcilerimizin Avrupa takvimi... Hangi takım hangi kupada yer alacak? Kuralar ne zaman çekilecek. İlk maçlar ne zaman oynanacak? Hangi takımın kaç eleme oynaması gerekiyor. İşte tüm bu soruların yanıtı...

Galatasaray’ın kurası 28 Ağustos’ta

GALATASARAY: Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde direkt lig aşamasında sahne alacak. Bu organizasyonda 28 Ağustos’ta lig kurası çekilecek. Cimbom da ilk maçına 16-18 Eylül’de çıkacak.

FENERBAHÇE: Devler Ligi 3. eleme turundan start alacak Kanarya’nın rakibi 21 Temmuz’daki belli olacak. İlk maç 5-6 Ağustos’ta rövanş ise 12-13 Ağustos’ta. F.Bahçe ilk maçına çıktığı hafta Süper Lig de başlayacak. Temsilcimiz play-off’a yükselirse lig aşamasına çıkabilmek için 19- 20 Ağustos ve 26-27 Ağustos’taki maçlarda rakibini saf dışı bırakması gerekecek.

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Beşiktaş’ın 3 tur geçmesi gerek

SAMSUNSPOR: PlayOff’tan dahil olacağı Avrupa Ligi’nde rakibi 4 Ağustos’ta belli olacak. 21-28 Ağustos’taki maçlarda rakibini saf dışı bırakması durumunda Kupa 2’de lig aşamasına adını yazdıracak.

BEŞiKTAŞ: 2. ön elemeden katılacağı Avrupa Ligi’nde rakibi 18 Haziran’da belli olacak. 24-31 Temmuz 2. ön eleme, 7-14 Ağustos’ta 3. ön eleme, 21-28 Ağustos’ta play-off aşamasını geçebilirse lige çıkacak.

BAŞAKŞEHiR: UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda rakibi 18 Haziran’da netleşecek. 24-31 Temmuz, 7-14 Ağustos ve 21-28 Ağustos’ta oynayacağı maçları kazanırsa ligde mücadele edecek.

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#Galatasaray#Beşiktaş#Gazetehaberleri

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