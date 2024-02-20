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Galatasaray, Beşiktaş'ı hükmen mağlup ettiğini açıkladı

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#Galatasaray#Beşiktaş#Espor
Galatasaray, Beşiktaşı hükmen mağlup ettiğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 18:56

Türkiye Espor Futbol Ligi 18. haftasında, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrasında itirazlar kabul edildi ve Galatasaray galip sayıldı.

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Galatasaray, Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maçı hükmen kazandıklarını açıkladı.

Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Espor Futbol Ligi 18. haftasında, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 3-2'lik skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle tamamlanmıştır. Ancak, maç sonrasında Galatasaray kulübü, oyun kuralları dahilinde, rakip oyuncuların boy videolarının kayıtlarını talep etmiştir.

Beşiktaş kulübü zorunlu olan boy videosunu sunamamıştır. Ligimizin kuralları gereği, Beşiktaş kulübü hükmen mağlup ilan edilerek, maç 1-0 Galatasaray'ın lehine tescil edilmiştir. Saygılarımızla, Türkiye Espor Futbol Ligi”

 

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#Galatasaray#Beşiktaş#Espor

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