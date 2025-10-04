Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlıyor! Okan Buruk ve Sergen Yalçın'dan derbi ilk 11'lerinde sürpriz

Haberin Devamı

Okan Buruk, G.Saray’ın Sergen Yalçın da Beşiktaş’ın tarihine isimlerini altın harflerle yazdırırken 2 teknik adam bugün sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. 51 yaşındaki Buruk ile 52 yaşındaki Yalçın futbolcuyken sık sık karşı karşıya gelirken 2 ismin bir diğer ortak özelliği ise 2 takımda da oynamalarının yanı sıra efsanesi oldukları kulüplerde hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşamaları. Türk futbol tarihinde futbolcu+teknik direktör olarak şampiyonluk kupasını kaldıran diğer 2 isim ise Aykut Kocaman ile Hamza Hamzaoğlu.

ŞAMPİYONLUKLARDA OKAN BURUK ÜSTÜN

Okan Buruk, G.Saray’da forma giydiği dönemde 7 kez şampiyonluk kazanırken 3 kez de hoca olarak mutlu sona ulaştı. Kartal’da 4 kez ligin zirvesine çıkan Yalçın ise teknik adam olarak da 1 kez şampiyonluk yaşadı. Yıllardır teknik direktörlük yapan ikili daha önce 9 kez karşı karşıya gelse de G.Saray ve Beşiktaş’ın başında ilk kez rakip olacaklar. Geride kalan maçlarda Sergen Yalçın’ın 4-3 üstünlüğü bulunurken 2 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu seride Yalçın’ın takımları 16 kez gol sevinci yaşarken Buruk’un takımları ise 12 golle karşılık verdi.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ, OKAN BURUK'U 2 KEZ MAĞLUP ETTİ

Okan Buruk, G.Saray’ın başına geçtikten sonra Beşiktaş ile ligde oynanan derbilerde ise sarı kırmızılılar 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sergen Yalçın ise Beşiktaş’taki ilk döneminde ezeli rakip ile ligde 4 maç yaparken bu maçlarda 2 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı. Lig tarihinde G.Saray’ın başında Beşiktaş’ı Buruk’tan (4G) daha fazla mağlup eden sadece 2 çalıştırıcı bulunuyor (Fatih Terim; 10G, Gündüz Kılıç; 5G). Ancak, Okan Buruk’un görevde olduğu dönemde G.Saray’ı 2 kez mağlup edebilen tek takım da Beşiktaş, (2G 4M).

20 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

G.Saray'ın Beşiktaş’ı misafir edeceği derbide 20 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez 2 ezeli ekip arasında oynanacak bir maçta forma giyecek. Sarı kırmızılılarda şans bulurlarsa Uğurcan, Singo, Sane ve İlkay’ın yanı sıra Metehan, Jacobs ile Yusuf Demir ilk kez Galatasaray formasıyla Kartal’a karşı mücadele edecek. Beşiktaş’ta ise Jurasek, Abraham, Orkun, Ndidi, Taylan, Toure, Djalo, Cerny, Cengiz, Gökhan ve Jota Silva’nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz görev alırlarsa siyah beyazlılarla ilk kez Cimbom’a rakip olacak.

Haberin Devamı

ICARDI'DEN 5, SILVA'DAN 2 GOL

G.Saray'da Mauro İcardi, Beşiktaş’ta Rafa Silva bu sezon attıkları 5’er golle krallık yarışında iddiasını sürdürürken Onuachu 6 ile zirveye çıkt. İcardi Beşiktaş’a karşı 5’i Süper Lig ve 1’i Süper Kupa olmak üzere forma giydiği 6 maçta 5 gol sevinci yaşadı. Rafa Silva 2’si Süper Lig ve 1’i Süper Kupa olmak üzere sarı kırmızılılarla oynanan 3 karşılaşmada rakip ağları 2 defa havalandırdı.

UĞURCAN, MERT'E KARŞI

· G.Saray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır kariyerinde Beşiktaş’a karşı ligde 14 maça çıkarken 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 2 kez kaleyi kapatırken, 19 gole engel olamadı.

Haberin Devamı

· Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok ise 4 farklı takımla G.Saray’a karşı ligde çıktığı 12 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile 7 yenilgi aldı. Mert 18 gol yerken 2 maçta kalesini gole kapatabildi.

SEYRANTEPE'DE 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, G.Saray ile ligde oynadığı son 8 deplasman maçında galibiyete hasret kaldı. Aslan’a karşı ligdeki son dış saha zaferini 2016-17’de 1-0’lık skorla alan siyah beyazlılar sonrasındaki 8 maçta 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

99- Okan Buruk’un göreve başladığı 2022/23’ten bu yana İstanbul takımlarının aralarında oynadığı lig maçlarında en fazla galibiyet alan (31G 6B 3M) ve puan toplayan takım Galatasaray (99).

Haberin Devamı

3- Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan iki takımdan biri Beşiktaş. (Fenerbahçe ile birlikte). Kartal bu periyotta 3 gol attı.

4- Galatasaray (1) ile Beşiktaş (3) arasında oynanan son 4 Süper Lig maçında hakemler toplamda 4 kez kırmızı karta başvurdu.