Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oluyor! Adekugbe’nin yerine Dubois...

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Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Beşiktaş’ı mağlup ederek ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin kendisine yaklaşmasına izin vermek istemiyor. Siyah-beyazlılar ise 62 puanla 3’üncü sırada yer aldığı haftada rakibini yenerek hem zirve yarışına tutunmak hem de rakibiyle arasındaki puan farkını düşürmek amacında.



SARI-KIRMIZILI EKİPTE EKSİK YOK



Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisine eli rahat çıkacak. Tüm sakat futbolcuları iyileşen, cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte, Gomis’in de affedilmesiyle eksik isim kalmadı. Okan Buruk, Beşiktaş karşısında kadronun tamamından faydalanabilecek.

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