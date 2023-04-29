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Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oluyor! Adekugbe’nin yerine Dubois...

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#Galatasaray#Süper Lig#Beşiktaş
Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oluyor Adekugbe’nin yerine Dubois...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 12:33

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında oynanacak derbide Galatasaray deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak. Yarın Vodafone Park’ta 19.00’da başlayacak karşılaşmada iki takım birbirine 353’üncü kez rakip olacak.

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Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Beşiktaş’ı mağlup ederek ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin kendisine yaklaşmasına izin vermek istemiyor. Siyah-beyazlılar ise 62 puanla 3’üncü sırada yer aldığı haftada rakibini yenerek hem zirve yarışına tutunmak hem de rakibiyle arasındaki puan farkını düşürmek amacında. 

SARI-KIRMIZILI EKİPTE EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisine eli rahat çıkacak. Tüm sakat futbolcuları iyileşen, cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte, Gomis’in de affedilmesiyle eksik isim kalmadı. Okan Buruk, Beşiktaş karşısında kadronun tamamından faydalanabilecek.

Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oluyor Adekugbe’nin yerine Dubois...


ADEKUGBE’NİN YERİNE DUBOIS

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısında sol bekte Dubois’a forma şansı verebilir. Son maçta gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Adekugbe’yi kızağa çekmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, derbide Dubois’a forma vermesi halinde yabancı oyuncu kuralı nedeniyle hücum hattında değişikliğe gidecek. Buruk, Dubois’yı görevlendirmesi halinde ön alanda hangi yabancı oyuncuyu yedek kulübesine çekeceğine ise maç günü karar verecek. 

SARI-KIRMIZILI TAKIM FORMDA

Süper Lig’in 31’inci haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe’nin de iç sahada İstanbulspor ile berabere kalmasının ardından puan farkını korumuştu. Süper Lig’de çıktığı son 19 maçta; 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Beşiktaş derbisine moralli çıkacak.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Vodafone Park’ta henüz galibiyetle tanışamadı. 2016 yılında açılan Vodafone Park’ta Beşiktaş ile 6 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçların 5’inde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray’da Okan Buruk ve öğrencileri yarınki derbiyi kazanarak Beşiktaş deplasmanındaki şansızlığını da kırmayı hedefliyor.

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#Galatasaray#Süper Lig#Beşiktaş

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