Ülke puanında çok kritik hafta! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de kritik maçlar öncesi eksikler can sıkıyor

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Temsilcilerimizin aldığı her puan Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki konumu için de büyük öneme sahip. Şu an 9. sırada bulunan Türkiye ayrıca 2023-24 sezonunda 8.750 puanla en çok puan toplayan ülke konumunda. Eğer sezonu ilk 2 içerisinde bitirirsek Şampiyonlar Ligi’ne 3 takım gönderme ihtimali de doğacak. · 3 BÜYÜK takımın hem gruptaki şansları hem de ülke puanına katkı açısından bu hafta alacakları sonuçlar çok önemli ancak 3 takımın da ortak sıkıntısı sakatlıklar...

ASLAN’IN KALEDEKi SiGORTASI MUSLERA, BAYERN’E KARŞI YOK

Bayern ile yarın Almanya’da karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, İstanbul’da zor anlar yaşattığı rakibiyle oynayacağı maçtan eli boş dönmek istemiyor. Ancak sarı kırmızılılarda takımın güvendiği isimlerin başında gelen Muslera bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon Galatasaray’ın oynadığı 20 maçta da kalede görev yapan Uruguaylı eldiven 2023-24’te ilk kez bir maçta takımını yalnız bırakacak. Kasımpaşa önünde çıkan dirseği maç içinde yerine takılan Muslera Devler Ligi’ndeki Bayern maçının yanı sıra ligdeki Hatay karşılaşmasında forma giyemeyecek. Galatasaray’ın kalesini kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıkacak olan Günay Güvenç koruyacak.

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BEŞiKTAŞ EKSiK KADRO iLE HAYATi BiR MAÇA ÇIKACAK

Şenol Güneş’in istifası, kulüpteki seçim atmosferi ve alınan istikrarsız sonuçlarla büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş tüm bu olumsuzlukların üzerine bir de sakat oyuncular eklenince oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Konferans Ligi’nde 1 puanla grubun son sırasında yer alan siyah beyazlıların tur şansını sürdürebilmesi için perşembe günü Bodo/ Glimt ile oynayacağı müsabakadan mutlaka 3 puanla ayrılması gerekiyor. Ancak Kartal’da Amartey, Ghezzal, Masuaku, Omar Colley’in sakatlıkları bulunuyor. Bu isimlerin yanı sıra hastalığı nedeniyle Gaziantep maçını kaçıran ve takımla sadece 1 kez idmana çıkma şansı yakaladığı için Antalya’ya götürülmeyen Vincent Aboubakar’ın Bodo maçını yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun bir tempoda çalışıyor.

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KARTAL’DA 6 SAKAT OYUNCU VAR

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· Amartey: Uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Dönüşü bekleniyor.

· Rachid Ghezzal: Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem var. Dönüşüne 2 hafta var.

· Arthur Masuaku: Uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

· Omar Colley: Eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem belirlendi.

· Tayyip Talha: Çapraz bağları koptu. Takımla çalışıyor. Emrecan Uzunhan: Trafikte saldırıya uğradı, ameliyat sonrası tedavi süreci devam ediyor.

KANARYA EN AĞIR HASARI STOPER BÖLGESiNDE ALDI

UEFA Konferans Ligi’nde 3’te 3 yaparak grupta lider durumda bulunan Fenerbahçe ise en büyük sıkıntıyı stoperde yaşıyor. Bu sezon 19 maçlık yenilmezlik serisi Trabzon maçında sonlanan Kanarya, Ludogorets maçı için ciddi eksikliklerle Bulgaristan’a gidecek. Trabzon maçında Oosterwolde’nin yanında forma giyen Samet, UEFA listesinde yer almadığı için perşembe günkü rövanşta Hollandalı futbolcunun partneri ya genç stoper Yusuf Akçiçek ya da İsmail Yüksek olacak.

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Sarı lacivertlilerde Becao, Djiku, Fred, King, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle Ludogorets karşısında forma giyemeyeceğinden İsmail Kartal’ın perşembe günkü maça alt yapıdan takviyeli bir kadro ile çıkması söz konusu.

F.BAHÇE 7 EKSiKLE RAZGRAD’A GiDECEK

· Djiku: Sağ ayak 5. metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi. Milli aradan sonra dönmesi bekleniyor.

· Becao: Hamstring grubundaki tendon kopması nedeniyle 3 ay kadar uzak kalabilir.

· Fred: Kasığında 2. derece yırtık var. Adana DS maçıyla dönmesi planlanıyor.

· Mert Hakan: Topuğunda ezilme nedeniyle takımdan uzak.

· Serdar Aziz: Sol ayak bileğinden ameliyat edildi. Milli ara sonrasında dönecek.

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· Cengiz Ünder: Pendikspor maçında son anda kadrodan çıktı. Riske edilmesi beklenmiyor.

· King: Hamstring kasında gerginlik vardı. Maça götürülmeyeceği öğrenildi.