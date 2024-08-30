Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları sonrası ülke puanı sıralaması nasıl şekillendi? Farkı açtık, Çekya'yı takibe devam...

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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde dün gece oynanan karşılaşmaların ardından ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil edecek takımlar belli oldu.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA LİGİ'NE YÜKSELDİ

Daha önce lig aşamasına katılımı kesinleşen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Lugano'yu eleyen Beşiktaş da adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR TURLADI, TRABZONSPOR VEDA ETTİ

Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, St. Patrick's engelini geçti ve lig aşamasına katılım gösterdi. Trabzonspor ise penaltılara giden müsabaka sonunda St.Gallen'e elendi ve Avrupa'ya veda etti.

Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından gözler Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı Sıralaması'ndaki yerine çevrildi.

ÇEKYA'YI TAKİBE DEVAM

Beşiktaş ve Başakşehir'in galibiyetleriyle iyi bir sıçrama gerçekleştiren Türkiye, Çekya'yı takibini sürdürdü.

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NORVEÇ VE AVUSTURYA İLE FARKI AÇTIK

Öte yandan arkamızda bulunan Norveç ve Avusturya ekiplerinin haftayı galibiyetsiz kapatması, 11 ve 12. sıra ile aramızdaki farkı açmamızı sağladı.

İşte UEFA Ülke Puanı Sıralaması'ndaki son durum:

12 - AVUSTURYA: 31.000

11 - NORVEÇ: 31.500

10 - TÜRKİYE: 36.100

9 - ÇEKYA: 38.850

8 - BELÇİKA: 44.600

7 - PORTEKİZ: 50.616

6 - HOLLANDA: 54.900

5 - FRANSA: 59.093

4 - ALMANYA: 71.910

3 - İSPANYA: 74.275

2 - İTALYA: 79.231

1 - İNGİLTERE: 89.303