Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

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2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.