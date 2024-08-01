×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Süper Kupa#Galatasaray#Beşiktaş
Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 12:29

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Haberin Devamı

2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Kupa#Galatasaray#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!