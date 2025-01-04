Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler'e 2 ay sonra ilk görev!

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, 28 Ekim günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta görev yapan Arda Kardeşler, kararlarıyla maça damga vurmuş ve iki cephenin de tepkisini çekmişti.

Hakemliği bitirildiği konuşulan Arda Kardeşler'e o günden sonra Süper Lig'de görev verilmemişti.

BEŞİKTAŞ'IN DERBİ SONRASI AÇIKLAMASI: DERHAL DÜDÜĞÜNÜ ASACAKTIR

Beşiktaş, 2-1 kaybettiği Galatasaray maçı sonrası Arda Kardeşler ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı.

TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!

Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte.

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Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir.

Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!

Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!

Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye’de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız.

Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?

Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruz…

Biz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır.

Sadece kendimiz için değil mağdur edilen tüm futbol kulüplerinin, bu tek taraflı örgütlü kötülük çetesi karşısında haklarının korunması için TFF’yi kestirme yolları kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

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Popülizme hizmet etmeyin, icraat yapın! Zira, o koltuklarda oturma sebebinizin Türk futbolunda rekabet eşitliğini ve de adaleti tesis etme olduğunu unutmayın.

Biz Beşiktaş’ız!

Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz!

Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!

Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!

Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz.

MHK BAŞKANI GÜNDOĞDU: DERBİDE HATA YAPTI

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ise katıldığı bir programda Arda Kardeşler'in derbi performansını şöyle yorumlamıştı:

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Derbide 8 pozisyon vardı, inceledik. UEFA’daki danışmanlara da yolladık. Yaptığı hataların karşılığı 4-6 hafta arası maç alamayacak” dedi. Yabancı VAR hakemine karşı olduğunu belirten Gündoğdu, daha önceki MHK Başkanlığı döneminde aldığı, kamuoyunda ‘8 Mart Kararları’ olarak bilinen operasyon için, “Bir an önce hakemlik sistemiyle ilgili bir değişime gidilmesi gerekiyordu. Bu karardan dolayı hiç pişman olmadım.

2 AYI AŞKIN SÜRE SONRA İLK GÖREV

MHK tarafından açıklanan ikinci yarı hakem listesinde elit kategoride olmaya devam eden Arda Kardeşler'e 28 Ekim 2024'ten sonra ilk görev 4 Ocak 2025'te verildi.

MHK Başkanı'nın 4-6 hafta maç alamayacak dediği Kardeşler, 8. hafta ilk görevini aldı.

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Arda Kardeşler, 1. Lig'de bugün oynanan Yeni Malatyaspor - Boluspor maçına VAR hakemi olarak atandı.