Galatasaray-Beşiktaş maçında yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu İspanyollara korku saldı! Barcelona maçı ve transfer...

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya attığı iki şık golle damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda oynanan Barcelona maçında da Galatasaray'ın hücumdaki en önemli kozu olan Kerem, Beşiktaş maçında attığı iki golle rövanş maçı için İspanyolları korkuya sevk etti.

İspanyol basını, Perşembe akşamı Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Kerem'in derbi performansını sayfalarına taşıdı.

MARCA: BARCELONA'YA BÜYÜK TEHDİT

Ünlü İspanyol gazeteleri Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş derbisindeki performansını sayfalarına şu ifadelerle yansıttı:

Galatasaray'ın Harry Potter'ı Kerem Aktürkoğlu, 0-0 biten ilk maçta Barcelona'yı en çok zorlayan oyuncuydu. Türk takımının 7 numarası, Barça savunmasını ve Ter Stegen'i zorlayan atakların başrolündeydi. Kerem Beşiktaş derbisinde de kalitesini gösterdi ve rövanş maçı öncesi formunu ispatladı. Attığı iki golde de skor içgüdüsünün ne kadar yüksek olduğu gözlerden kaçmadı. 23 yaşındaki futbolcu, rövanşta Xavi'nin takımına karşı büyük bir tehdit.

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MUNDO DEPORTIVO: KEREM DERBİYİ GALATASARAY'A GETİRDİ

Barcelona ile oynanan zorlu ilk maçın ardından Galatasaray, ligde kritik bir Beşiktaş maçı oynadı. Domenec Torrent'in takımı, Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem iki golüyle rakibini yıkmayı başardı. Kerem, gollerden önce Beşiktaş kalesini zorladı ancakkaleci Ersin başarılıydı. Ardından Mostafa'nın pasında müthiş bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Mostafa'nın Umut Meraş'tan kapıp ortaladığı toıpa da iyi bir kafa vuruşu yaparak rakibi sarstı. Genç futbolcu, her türlü yeteneğinin olduğunu kanıtladı.

AS: BARCELONA KEREM'E DİKKAT ETMELİ

Domenec Torrent'in takımı Galatasaray, zorlu Barcelona rövanşı öncesi evinde kritik derbiyi Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle kazandı. İlk maçta Barcelona'yı zorlayan Kerem, Beşiktaş'a da iki güzel gol attı ve rövanş öncesi Barcelona'yı tehdit etti.

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Inaki Pena'nın hatalı bir gol yediği maçın ardından Torrent, Kerem'i omzuna aldı. Xaxi ve oyuncuları bu genç Türk'e kesinlikle dikkat etmeli.

SPORT: KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİN GÖZDESİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi gruplarında da parlak bir performans sergileyen Kerem, Barcelona ile oynanan ilk maçta kendisini dünyaya kabul ettirdi. Rövanş maçı öncesi Beşiktaş'a iki gol atan ve takımına galibiyeti getiren 23 yaşındaki yıldız, şimdiden yaz transfer dönemi için büyük lig takımlarının dikkatini çekiyor.

Premier Lig ve La Liga'dan bazı kulüpler Kerem'i yakından akip ediyor. Atletico Madrid'in ilgisi zaten biliniyordu. Galatasaray'ın ise yükselen değerini satmak için aceleci olmadığı söylenebilir. 23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz aylarda 2026'ya kadar yeni sözleşme imzalamıştı. Kerem'i Galatasaray'dan ayırmak zor olacak ama onun açısından sıcak bir yaz transfer dönemi olacağa benziyor.

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IŞITAN GÜN, SPORT'A KONUŞTU: İKİ PREMIER LİG EKİBİ VE LA LIGA EKİPLERİ KEREM'E İLGİLERİNİ İLETTİ

Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, Sport'a verdiği röportajda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

"Kerem çok iyi bir sezon geçiriyor. Bu yılki en iyi oyuncularımızdan. Hala çok genç ve gelişmeye devam ediyor. Birçok kulübün kendisiyle ilgilendiğini biliyoruz ama uzun süreli bir kontratımız var. Neler olacağını göreceğiz. Türk futbolu için önemli bir değer. Geleceğine ilişkin kararı verirken mutlu olması gerekir, hepimizin mutlu olması gerekir. Şu anda transfer konuşmak için çok erken ama Premier Lig'den iki kulüp Kerem için ilgisini iletti, La Liga'dan da bazı kulüpler var ama resmi bir durum yok. İlgilenen kulüpler arasında Barcelona yok."

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LYON SCOUT ŞEFİ KEREM İÇİN DERBİYİ İZLEDİ

Öte yandan Fransa Ligue 1'in büyük kulüplerinden Lyon'un scout şefi Bruno Cheyrou, Galatasaray - Beşiktaş maçını Nef Stadyumu'nda izledi. Cheyrou'nun derbide Kerem Aktürkoğlu ve Ersin Destanoğlu'nu takip ettiği belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: LYON'UN İZLEMESİ GÜZEL AMA...

Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş maçı sonrası kendisini Lyon'un izlediğiyle ilgili soruya; "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum." yanıtını verdi.