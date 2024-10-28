Galatasaray-Beşiktaş maçına Gabriel Sara damgası! Duran top golleri...

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Galatasaray ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor’u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

SANCHEZ VE OSIMHEN SAHNE ALDI

Müsabakanın 13. dakikasında Gabriel Sara’nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

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OSIMHEN TAKIMINI RAHATLATTI

Müsabakanın 67. dakikasında Gabriel Sara’nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 4. gol sevincini yaşarken, bu gollerin 4’ünü de son 4 maçta kaydetti.

ASİSTLER GABRIEL SARA'DAN

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, iki golde de asist yaparak yıldızlaştı. Yıldız futbolcu, Davinson ve Osimhen'in gollerine duran topları kullanan isim oldu.

AVRUPA'NIN 1 NUMARASI

Derbide iki golü duran toptan bulan Galatasaray, bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Geçen sezondan bu yana duran top ile 24 gol bulan sarı-kırmızılılar; Arsenal, Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih'i geride bıraktı.

Bu sezon 13 duran top golüyle şov yapan Galatasaray'ın diğer golleri ise şöyle geldi:

13: Akan oyun

2: Kotratak

1: Penaltı

2: Kendi Kalesine