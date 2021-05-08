Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vuran penaltı kararları! Terim ve Yalçın çılgına döndü, Cüneyt Çakır...

Galatasaray ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 40. hafta maçında hakem Cüneyt Çakır'ın kararları ve Fatih Terim ile Sergen Yalçın'ın reaksiyonları dikkat çekti.

Mücadelenin ilk devresinin son bölümlerinde 5 dakikada iki penaltı kararı verildi.

Siyah-beyazlıların kullandığı köşe vuruşu sırasında Atiba Hutchinson, Ryan Donk ile girdiği mücadelenin ardından yer kaldı.

VAR hakemi Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'ı uyardı ve inceleme sonrasında Beşiktaş penaltı kazandı.

FATİH TERİM'DEN SERT TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Arda Turan, pozisyonu kenarda tabletten izledikten sonra dördüncü hakem Hüseyin Göçek'e yoğun itirazlarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Göçek'e itirazları sonrasında ceketini sinirli bir şekilde çıkardı ve el kol hareketleri yaptı.

Topun başına geçen Ghezzal ise penaltıyı gole çevirdi.

3 DAKİKA SONRA BİR PENALTI DAHA

Sarı-kırmızılılar, bu golden yalnızca 3 dakika sonra penaltı kazandı. Bu kez Falcao, Atiba ile girdiği mücadelenin ardından yer kaldı. Cüneyt Çakır yine penaltı noktasını gösterdi.

SERGEN YALÇIN'DAN İTİRAZ

Kararın ardından Sergen Yalçın uzun süre hakemin kararına tepki gösterdi. Yalçın, VAR incelemesi yapılması yönünde hakeme çağrıda bulunurken karar değişmedi ve Galatasaray, Falcao ile ikinci golü buldu.

HOCAM YAPMA YA!

Sergen Yalçın, penaltı kararlarından önce 27. dakikada da Cüneyt Çakır'ın verdiği faul kararı sonrası isyan etti. Yalçın'ın "Hocam yapma! Bunda ne var ya!" sözleri ekranlardan duyuldu.

İKİ TAKIMIN TARAFTARLARINDAN DA İSYAN

Cüneyt Çakır'ın penaltı kararlarına iki takımın da taraftarları da sosyal medyadan tepki gösterdi.







MARCAO 100. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, sarı-kırmızılı forma altındaki 100. resmi maçına çıktı.

Portekiz'in Chaves ekibinden 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer edilen Marcao, Galatasaray'da geride kalan dönemde Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99 karşılaşmada forma giydi.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Derbide 6 Beşiktaşlı futbolcu görev alamadı. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic ile tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin Nkoudou ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra dün yapılan kontrollerin ardından sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Bernard Mensah derbi kadrosuna alınmadı.