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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

"Galatasaray- Beşiktaş" maçına 20,00 iddaa oranı! Derbide TEK MAÇ fırsatı...

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"Galatasaray- Beşiktaş" maçına 20,00 iddaa oranı! Derbide TEK MAÇ fırsatı...
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Misli.com'da "Galatasaray - Beşiktaş" maçına dev oranlarla iddaa oynarken, heyecanı misliyle yaşamak için "skor" tercihlerine yönelmeye ne dersin? Yazarlara/Yorumculara tahminlerini sorduk, büyük çoğunluk Galatasaray'ın kazanmasını bekliyor ama...

Bu bir ilandır

Corona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak derbiye, bahis alıp ekran başında keyif yaşamaya ne dersin Peki skor tercihleriyle yüksek oranlara oynayıp keyfine keyif katmaya?

Misli.com yorumcularına/yazarlarına "Galatasaray - Beşiktaş" derbi maçının skor tahminlerini sorduk, büyük çoğunluk Galatasaray'dan galibiyet beklerken, Berkuk Ünyay 20,00'lik iddaa oranıyla ön plana çıktı.

Galatasaray- Beşiktaş maçına 20,00 iddaa oranı Derbide TEK MAÇ fırsatı...

23 KİŞİYE SORDUK, 18'İ "GALATASARAY KAZANIR" ÖNERDİ!

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan "Galatasaray - Beşiktaş" derbi maçına "skor" oynayıp heyecanı misliyle yaşamaya ne dersin?

Misli.com yorumcuları/yazarları dev maç için "Galatasaray Kazanır" çerçevesinde tahmin verirken, Berkuk Ünyay'ın 20,00'lik iddaa oranıyla "Derbiyi 3-2 Galatasaray kazanır" demesi dikkatlerden kaçmadı!

Halil İbrahim Ağış'a göre Beşiktaş, TT Stadı'nda 2-1 kazanacak; Ali Naci Küçük'e göre ise Galatasaray evinde hata yapmaz ve 3-1 kazanır! Nazlı Öztürk ve Cengiz İzmitli ise 2-1'lik bir derbi bekliyor.

İşte tahminler...

Nazlı Öztürk2-1
Ali Ece2-2
Evren Göz3-1
Ali Naci Küçük3-1
Can Tongo2-1
Fatih Demireli2-0
Berkuk Ünyay3-2
Kerim Can Özdal2-1
Burak Sarıarslan3-1
Esat Soydabircan3-1
Caner İşbeğendiren2-1
Ertan Süzgün3-1
Cengiz İzmitli2-1
İlker Kaşka3-0
Berkay Tokgöz2-1
Murat Fevzi Tanırlı2-2
Ozan Gür2-2
Ersin Aslan2-0
Halil Demirkan3-0
Emrah Çetin3-1
Halil İbrahim Ağış1-2
Cihat Akbel3-2
Serkan Çavuş1-1

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Galatasaray- Beşiktaş maçına 20,00 iddaa oranı Derbide TEK MAÇ fırsatı...

Sezonun ilk derbisini Beşiktaş 1-0 kazanmıştı! Perde arkasını izleyelim...

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