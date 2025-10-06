Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Okan Buruk oyuncularına seslendi: En iyisi olduğumuzu gösterdik

×
#Galatasaray#Beşiktaş#Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odasına oyuncularına seslendi. Buruk, yaptığı motivasyon konuşmasında “Ligin en iyisi olduğumuzu gösterdik” dedi. İşte Buruk’un açıklamaları…

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Beşiktaş'ı sahasında konuk etti. Sarı kırmızılılar'ın 10 kişi kaldığı karşılaşmada Siyah beyazlı ekip ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın soyunma odasında Okan Buruk takımıyla önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

'LİGİN EN İYİ TAKIMI OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK'

Sarı-Kırmızılılar’da Okan Buruk, 10 kişi kalmalarına rağmen Beşiktaş derbisindeki geri dönüşten dolayı mutluydu. Buruk, oyuncularına, “Özellikle ikinci yarıda golü bulmak adına harika bir oyun ortaya koyduk. Bu ligin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik” dedi.

'ELİNİZDEN GELENİ YAPTINIZ'

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinden 1-1’lik beraberlikle ayrılmalarının ardından takımının performansından memnun olduğunu söylemişti. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Buruk’un, soyunma odasında da takımına benzer söylemlerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Tecrübeli çalıştırıcının 90 dakikanın ardından futbolcularına, “Elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Erken 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Ancak özellikle ikinci yarıda çok iyi bir oyun ortaya koydunuz ve bu ligin en iyi takımı olduğunu bir kez daha gösterdiniz” ifadelerini kullandığı bildirildi.

'GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Konuşmasının devamında Buruk’un, “Ancak savunmada daha iyi olmamız şart. Evet önde oynuyoruz ama rakibin kontralarında da önlemlerimizi artırmalıyız. Sizlere olan güvenim tam. Harika oyunculardan kurulu bir takımımız var. Elbette gelişmeye devam edeceğiz.

Liverpool gibi bir takımı yüksek seviyede bir oyunla yenip, derbide de uzun süre eksik oynayarak geri dönmek, çok önemli bir olay. Yolumuza kaybetmeden devam ediyoruz. Milli aradan sonra da en iyisini yapmaya devam edeceğimizden eminim” dediği öğrenildi.

