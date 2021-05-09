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GeriFutbol Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan: Benim evimde olmaz
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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan: Benim evimde olmaz

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Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan: Benim evimde olmaz

Derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenerek zirve yarışına yeni bir heyecan getiren Galatasaray'da kaptan Arda Turan, maç sonunda Beşiktaş'a kupa göndermesi yaptı.

Galatasaray derbide Beşiktaş'ı Ryan Babel, Radamel Falcao ve Arda Turan'ın golleriyle 3-1 mağlup ederken puanını 78 yaptı ve liderle arasındaki puan farkını bitime 2 hafta kala 3'e indirdi.

Maç sonrası Arda Turan, matematiksel olarak şampiyonluğu ilan etme şansını elinde bulunduran rakiplerine "Benim evimde olmaz" ifadeleriyle gönderme yaptı.

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Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak sözler
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak sözler!

11 yıl sonra Süper Lig'de Beşiktaş'a gol atan Arda Turan sosyal medya hesabından sevinç fotoğraflarını paylaşırken, "Benim evimde olmaz" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Derbi öncesinde Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kupayı sarı-kırmızılı takımın sahasında kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunacağı şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak siyah beyazlı ekip resmi sitesinden bu bilgiyi yalanlamıştı.

Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan: Benim evimde olmaz

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