Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan: Benim evimde olmaz

Galatasaray derbide Beşiktaş'ı Ryan Babel, Radamel Falcao ve Arda Turan'ın golleriyle 3-1 mağlup ederken puanını 78 yaptı ve liderle arasındaki puan farkını bitime 2 hafta kala 3'e indirdi.

Maç sonrası Arda Turan, matematiksel olarak şampiyonluğu ilan etme şansını elinde bulunduran rakiplerine "Benim evimde olmaz" ifadeleriyle gönderme yaptı.

11 yıl sonra Süper Lig'de Beşiktaş'a gol atan Arda Turan sosyal medya hesabından sevinç fotoğraflarını paylaşırken, "Benim evimde olmaz" ifadesini kullandı.



Ne olmuştu?



Derbi öncesinde Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kupayı sarı-kırmızılı takımın sahasında kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunacağı şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak siyah beyazlı ekip resmi sitesinden bu bilgiyi yalanlamıştı.