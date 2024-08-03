Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi Olcan Adın ve Eneramo'dan Süper Kupa yorumu: Favori Galatasaray! Icardi ve Immobile...

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Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, bugün Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray’ın eski milli yıldızı Olcan Adın ile Beşiktaş’ın eski golcüsü Michael Eneramo, dev mücadele öncesi Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu. Eski futbolcular, zorlu randevuda favori olan takımı da açıkladı.

Türk futbolunun köklü takımlarından olan Galatasaray ile Beşiktaş, bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendiren iki ekip, sezon öncesi taraftarlarını mutlu ederek moral kazanma peşinde. Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Kupa sevinci yaşayan Olcan Adın ile Beşiktaş’ın eski santrforu Michael Eneramo, dev maçla ilgili düşüncelerini anlattı.

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GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’IN ESKİ YILDIZLARINDAN “SÜPER KUPA” YORUMU ŞU ŞEKİLDE:

OLCAN ADIN: ICARDI’NİN FORMU ÇOK ÖNEMLİ. GALATASARAY, FAVORİ OLAN TARAF”

Galatasaray, Michy Batshuayi ve sağ bek Elias Jelert transferiyle mevcut olan kadrosunu daha da güçlendirdi. Elindeki yıldızların form tutmasıyla birlikte bu sezon şampiyonluğun da en güçlü adayı haline gelecektir. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü ve transfer ettiği yıldız isimlerle geçen yılki formsuz geçen sezonunu unutturmak isteyecektir. Fakat Beşiktaş, yine de kötü geçirdiği sezonunu kupa ile kapatarak taraftarlarını bir nebze olsun mutlu etmiştir. Yarınki maçta ise oturmuş kadrosu, birbirleriyle daha önce oynamalarından dolayı doğan avantaj ile Galatasaray’ı şanslı olan taraf olarak görüyorum. Galatasaray için tabii ki Mauro Icardi’nin formu çok önemli. Galatasaray, maçın kaderini değiştirecek çok önemli yıldızları da kadrosunda bulunduruyor.

“SEMİH KILIÇSOY, TÜRK FUTBOLUNDAKİ ENDER YETENEKLERDEN BİRİSİ”

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Beşiktaş’ta ise Rafa Silva ve Ciro Immobile’nin fark yaratan oyuncular olabileceğini düşünüyorum. Bir diğer oyuncu olan Semih Kılıçsoy’u ise Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği ender yeteneklerden birisi olarak görüyorum. Semih, gerçekten de birçok özelliğe sahip olan bir futbolcu. Yeni gelen teknik direktörü onu son maçlarda kanatlarda da görevlendirdi ve kanat forvet olarak da kullandı. Takıma yeni gelen transferlerle birlikte Semih’in de bu oyunculardan öğrenecek çok şeyi olacaktır. Çünkü Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi futbolcular dünya çapında yıldız isimler. Onların da Semih’e katkısı olacaktır. Semih’in Türk futboluna ilerleyen yıllarda katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu arada bir gün Avrupa’ya transfer olması gelişimi açısından da çok iyi olacaktır.

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MICHAEL ENERAMO: GALATASARAY, GALİBİYET AVANTAJINA SAHİP

Galatasaray, şu anda çok kaliteli oyuncuları olan iyi bir takıma sahip. Bu oyuncular, aynı zamanda bireysel olarak yetenekli isimler. Takımdaki isimler uzun zamandır beraber oynuyor. Ayrıca bu kadro geçen yıl Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray'ın son dönemdeki formu ve kaliteli oyuncuları nedeniyle galibiyet avantajına sahip olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın fark yaratabilecek türden bir futbolcu olduğunu düşünüyorum.

“CIRO IMMOBILE VE RAFA SILVA BUGÜNKÜ MÜCADELEDE BİR ETKİ BIRAKABİLİR””

Beşiktaş, büyük bir kulüp. Kötü bir dönemden geçtiler ancak kilit oyunculardan olan Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın transferleriyle takımın moral, fiziksel ve mantalite olarak güçlendiğini düşünüyorum. Beşiktaş’ın bu yüzden harika bir sezon geçireceğine inanıyorum. Bu sezon Beşiktaş için çok farklı olacak. Ayrıca Beşiktaş'ın yeni ve büyük oyuncularından Ciro Immobile ve Rafa Silva’nın bugünkü mücadelede bir etki yaratmasını bekliyorum.