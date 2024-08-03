Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Kupa Finali için geri sayım başladı

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Galatasaray Beşiktaş maçı, iki takımın ezeli rekabetteki 356'ncı mücadelesi olacak. Galatasaray'ın ezeli rakibi karşısında 127 galibiyeti bulunurken, 114 mücadeleden ise mağlup ayrıldı. 115 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Süper Kupa Finali hakkında detaylı bilgiler

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Finali, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı izlenebilecek.

EZELİ REKABETTE 356. MAÇA ÇIKACAKLAR

Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonda şampiyonluk yaşayan ve son Süper Kupa’yı da hükmen galibiyetle kazanan Galatasaray yeni sezonu kupa ile açmanın planlarını yapıyor. Kâbus gibi geçen 2023-24 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu ile teselli bulan Beşiktaş da yeni hocası Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı ilk maçtan ezeli rakibi Galatasaray’ı mağlup etmek ve sezona kupayla başlamayı hedefliyor. 2 takım 356. randevuya çıkmaya hazırlanırken ezeli rekabette 127-114 Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor.

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1 · İlk olarak 2006 yılında yapılan ve Almanya’da oynanan Süper Kupa’yı G.Saray’ı 1-0 yenen Beşiktaş kazanmıştı.

5 · Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 10 maçta 5-4 sarı kırmızılılar üstün durumda. 1 maçta ise eşitlik bozulmadı.

5 · G.Saray’ın Beşiktaş’a attığı son golü Al Musrati kendi kalesine gönderirken önceki 5 golün tamamını Mauro İcardi kaydetmişti.

7 · Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024’te olmak üzere Süper Kupa’yı en çok kazanan takım.

3 · Beşiktaş, Süper Kupa’da Galatasaray’ı yendiği üç maça da yabancı teknik direktörler yönetiminde çıktı.

GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kadrosunu Elias Jelert ve Michy Batshuayi ile güçlendirdi.

Tete, Emin Bayram ve Nicolo Zaniolo'dan (kiralık) transfer geliri elde edildi.

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TD Okan Buruk'un Süper Kupa mücadelesine geçen sezonun son bölümündeki ilk 11 ve oyun planıyla çıkması bekleniyor.

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Copa America oynayıp kampa geç katıldığı için maç kadrosunda olmayacak. Savunmanın göbeğinde Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı görev yapacak.

Yeni transfer, Danimarkalı sağ bek Jelert hafif bir sakatlığı bulunduğu için riske edilmeyecek.

Hücum merkezinde Mauro Icardi'yi izleyeceğiz; bir diğer yeni transfer Batshuayi kenarda bekleyecek.

Orta alanda "Berkan Kutlu & Lucas Torreira" ikilisi, önlerinde Dries Mertens olacak.

BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş ise bambaşka bir kimliğe büründü...

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TD koltuğunda artık, Serdar Topraktepe yerine Giovanni van Bronckhorst oturuyor.

Ante Rebic ve Rachid Ghezzal'la yola devam edilmedi. Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Umut Meraş, Valentin Rosier serbest bırakıldı.

Son olarak da Tayfur Bingöl, Eyüpspor'a kiralandı.

Savunmaya Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, kanat bölgesine Can Keleş, hücuma Rafa Silva ve Ciro Immobile takviyeleri yapıldı.

15 günde 10 tane (birçoğu da zayıf rakiplerle) hazırlık maçı oynadılar.

Emirhan takıma yeni katıldığı için kadroda olmayacak. Stoperde "Gabriel Paulista & Omar Colley" izleyebiliriz.

Immobile'nin en ileride, kanatlarda Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'un olduğu bir hücum düzeni çok olası. Rafa Silva da herkesin merkezinde...

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VAR'DA MUSTAFA İLKER COŞKUN OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa'da Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak hakemleri açıkladı.

Müsabakada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.