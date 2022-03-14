Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11’ler

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Galatasaray Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı belli oldu. Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Galatasaray Beşiktaş derbisinde hakem Atilla Karaoğlan olacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler ve detaylar

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı bugün saat 20.00'de Nef Stadyumu’nda gerçekleşecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de’de yayınlanacak.

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 350 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 123 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 113 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 488 golüne Beşiktaş 458 ile karşılık verdi.

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İki takım Süper Lig tarihinde ise 127 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 38 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 154 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 134 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 6 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 3 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka ise berabere sona erdi.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

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17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)