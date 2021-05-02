Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? İşte GS-BJK derbisinin tarihi

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. Bu gelişmenin ardından futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı Galatasaray Beşiktaş derbisini tarihi...

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programı belli oldu. Ligin 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son 3 haftada tamamı saat 20.30'da başlayacak maçların programı şöyle:

40. HAFTA

8 Mayıs Cumartesi:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Kazım Karabekir)

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)