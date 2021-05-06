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GeriFutbol Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü! 3 isim geri döndü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 21:46 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü! 3 isim geri döndü

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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü! 3 isim geri döndü

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınmayla başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü 3 isim geri döndü

Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında yer aldı. Karantina süreleri tamamlanan ve 10. gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian

Luyindama ve James Ozornwafor da takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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