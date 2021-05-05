Galatasaray-Beşiktaş derbisinin yıldızları futbolcular değil, Fatih Terim ve Sergen Yalçın olur

Moderatör: Adil DEMİRÇUBUK - 1- Haftaya damga vuran olay; Yılmaz Vural’ın sözleri oldu. “Yabancı serbest kalsın diyenler, gelsin antrenörlük yapsın. 2 ay para alamayınca FIFA’ya gidiyorlar, Türkler ise şikayet ederse hain oluyor” diyen Vural haklı mı?

PROFESYONELLiK iLE FEDAKÂRLIĞI KARIŞTIRMAK SADECE BiZE MAHSUS

MEHMET ARSLAN: YILMAZ VURAL’IN VERDiĞi ÖRNEK YANLIŞ

Yılmaz hocam yanlışı yanlışla örnekliyor. Siz yabancı bir oyuncuyu sözleşmeyle kulübünüze bağlıyorsanız, o sözleşmenin gereklerini yerine getireceksiniz. Yabancı ya da yerli fark etmez; oyuncu parasını istediği zaman hain olmaz. Aksine sözleşmeye sadık kalmayan yönetici, kulübüne hainlik yapmış olur. Profesyonellikle fedakârlığı ve duygusallığı bir araya getirmek sadece biz Türklere has bir özellik. Türk futbolcuların sözleşme konusundaki korkaklığı yabancılarda yok. Bu kadar açık ve net.

UĞUR MELEKE: HOCALAR, BAŞKANIN DEĞiL SPORCUNUN YANINDA OLMALI

Yılmaz Vural’ı anlıyorum. Muhakkak haklı olduğu taraflar vardır. Ancak şunu düşünmeden de edemiyorum: Bir gün Türkiye’de tek bir teknik adam çıkıp başkanın değil de sporcularının yanında olmayacak mı? “Sporcular ve biz emekçiyiz, buraya bir kontrat karşılığında geldik. Başkan da bu kontratın gerekliklerini yapmak zorundadır” demeyecek mi? Gomes bu sezon 30 maç oynamış, sakatlanmamış, görevden kaçmamış, 5 gol-2 asistlik katkı vermiş. Türkiye’de Türkçü, Fransa’da Fransızcı olmak kolay. Zor olan kayıtsız şartsız insan hakkının, eşitliğin, adaletin yanında olmak.

GÜNTEKiN ONAY: ÖDEYEMiYORSAN ALMAYACAKSIN

Yabancı serbestliği kuralı var ancak alma zorunluluğu yok. Yılmaz hoca bazı konularda haklı ancak yönetemiyorsanız ve ödeyemiyorsanız almayın.

2- Fenerbahçe Erzurum’u 15 dakikalık futboluyla geçti ve yarışta kaldı. Nasıl buldunuz Fenerbahçe’yi? “Emre Belözoğlu teknik direktörlüğe daha erken gelseydi, her şey farklı olurdu” diyenlere katılıyor musunuz?

EROL BULUT’U GETiREN DE EMRE BELÖZOĞLU DEĞiL MiYDi?

UĞUR MELEKE: BULUT’UN BU KADROYA UYGUN OLMADIĞINI BiLMiYOR MUYDU?

Ben “Önce oyun, sonra skor” felsefesini benimseyen bir sporseverim... “Önce skor, sonra oyun” stratejisinin uzun vadede başarı getireceğine inanmıyorum. Emre Belözoğlu da özellikle Antep maçıyla birlikte doğru bir oyun inşasına başladı. Elinde gerçekten kaliteli bir kadro olduğu için sonuçlara da yansıyor bu oyun. Sorunuzun yanıtına gelince: Emre Belözoğlu sezonun başında sportif direktör değil miydi? Erol Bulut’un felsefesini bilmiyor muydu? Niye getirdi o zaman Erol Hoca’yı? Bu kadroya o hocanın uygun olmadığı çok belliydi bence.

GÜNTEKiN ONAY: DAHA ÖNCE GELSEYDi HER ŞEY DAHA iYi OLURDU

Emre Belözoğlu güçlü olduğu pozisyonu optimum şekilde kullanıyor. Verimli olmayan bir sistemde ve oyuncularda ısrar etmedi. Akan oyunda pozisyona girme sorunu yaşayan takım, ofansif istatistiklerde rekor kırmaya başladı ve pas oyununu iyi uyguluyor. Belözoğlu, daha önce göreve gelmiş olsa Fenerbahçe için kesinlikle her şey daha iyi olurdu.

MEHMET ARSLAN: ESAS SORUN BAŞKA

Emre Belözoğlu 3-4 haftadır görev yapıyor. Bir sezon içinde yaşayacağınız sıkıntılar, krizler ne getirir, ne götürür bunu öngörmek, varsayımlarla yola çıkarak bir sonuca ulaşmak çok akıllıca değil. Ama Fenerbahçe’nin yanlışı ve sorunu teknik direktör sorunu değildir. Fenerbahçe iletişime, özeleştiriye kapalı bu yapısıyla doğru bir yönetim anlayışına sahip değil. Temel sorun bu.

3- G.Saray ve Beşiktaş’ın form durumlarını dikkate alırsak; nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Bir favoriniz var mı? Bu maçın kilit isimleri kimler olur? Oyuncular mı, teknik direktörler mi?

UĞUR MELEKE: TEKNiK ADAMLAR EN GÜVENDiĞi OYUNCULARI SAHAYA SÜRMELi

Bu sezon üç büyüklerin performansında teknik adamların rolü başat faktördü bence. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın herkesi geliştirdi, maksimum verim aldı. Fenerbahçe’de Erol Bulut’un bulamadığı 11’i ve oyunu Emre Belözoğlu buldu, işler değişti. Galatasaray’da Fatih Terim’in sezon boyu arayışı bir türlü bitmedi. İnişli-çıkışlı sonuçların nedeni de bu. Bu derbide de, diğerlerinde olduğu gibi teknik adam performansları başrolde olur bence. En iyi bildiklerini, en güvendiklerini, sürprizsiz biçimde sahaya sürmeli bence teknik adamlar.

MEHMET ARSLAN: TERiM VE YALÇIN’I iZLEMEK ÇOK KEYiFLi OLACAK

Benim favorim Beşiktaş. Bu karşılaşmada saha içindeki oyunculardan daha çok saha kenarındaki iki teknik direktörü izlemek bile bir keyif olacak. Fatih Terim ve Sergen Yalçın’ın sahaya sürecekleri 11’ler, oyuna müdahaleleri ve saha kenarındaki şovları en az saha içindeki futbolcuları izlemek kadar keyifli olacak. Sanırım birçok kişi benimle aynı düşüncede.

GÜNTEKiN ONAY: TERiM’iN TERCiHLERi BELiRLEYiCi OLUR

Derbilerin ruhu ve atmosferi diğer maçlardan çok farklıdır. Seyircili oynansa Galatasaray, taraftarının itici gücüyle daha önde görünebilirdi. Beşiktaş, müthiş bir öz güvenle ve oturmuş oyun yapısıyla Galatasaray’a oranla bir adım önde görünüyor. Fatih Terim Beşiktaş karşısında Falcao, Arda Turan, Feghouli ve Ryan Babel gibi tecrübeli isimleri mi kullanacak? Yoksa Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu gibi genç yeteneklerle mi sahaya çıkacak? Bu kritik sorunun cevabı da derbi maçtaki oyun ve skor için belirleyici olacaktır.

4- G.Saray, Gençlerbirliği’ni neredeyse pozisyon vermeden geçti. Son üç maçı da kazandılar ve gol yemediler. Sarı kırmızılıların bugünkü futbolu, lider Beşiktaş’ı sarsmak için yeterli olur mu?

GALATASARAY’IN SORUNLU SAVUNMASI GÜÇLÜ BEŞiKTAŞ KARŞISINDA ZORLANIR

GÜNTEKiN ONAY: TERiM iŞLERi RAYINA OTURTMAYI BiLDi

Galatasaray’da Fatih Terim büyük tecrübesiyle yolunda gitmeyen işleri rayına oturtmayı başardı. Derbide Beşiktaş karşısında var olan şansını sonuna kadar kullanmak isteyecektir. Bu takım daha genç, dinamik ve enerjik. Ancak ben yine de Galatasaray’ın savunmada sorunlar yaşadığını ve Beşiktaş orta sahasının gücü karşısında zorlanacaklarını düşünüyorum.

MEHMET ARSLAN: GALATASARAY’IN OYUNU SIKICI

Temposuz, heyecanı düşük, pozisyon sayısı az ve izleyene bile sıkıntı veren bir futbol. Galatasaray’ın oynadığı futbolun adı bu. Hatayspor maçında oynadığı oyunun yarısını oynasa Beşiktaş, bu maçtan üç puan çıkarır. Ben uzun süredir dile getirdiğim iddiamı sürdürüyorum; Galatasaray ligde ilk 2’ye giremez.

UĞUR MELEKE: iYi SONUÇLAR GENÇLiĞiN ÜRÜNÜ

Galatasaray son üç maçta bir şeyleri değiştirmiş görünüyor. Kayserispor, Konyaspor ve Gençlerbirliği’ni gol yemeden geçtiler. Çok fazla pozisyon da vermediler. Gençlerbirliği maçında rakibin tek isabetli şutu 90+3’te gelmiş hafta sonunda. Fatih Terim bu sezon ne zaman ilk 11’deki genç ve dinamik oyuncu sayısını artırdı, o zaman iyi netice aldılar bu stratejiden. Son dönemde gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu gibi genç yeteneklerin giderek artan form durumu saha içi enerjiyi, hareketliliği, dinamizmi artırınca iyi sonuçlar da geldi yanında.

5- Beşiktaş, sezon rekoru kırdığı maçta Hatayspor’u 7-0’la geçti. Üstelik iki as santrforu da yokken. Siyah beyazlılara şampiyonluk için kalan 3 maçta 4 puan yetiyor. Sizce iş bitti mi?

GÜNTEKiN ONAY: BEŞiKTAŞ, KALAN 3 MAÇI DA KAZANMAK iÇiN OYNAYACAK

Tabii ki henüz biten bir şey yok. Ancak ortada büyük bir avantaj ve güçlü bir oyun var. Beşiktaş, hem Rizespor maçında hem de Hatayspor karşısında çok görkemli bir futbolla adeta gövde gösterisi yaptı ve neden son 3 maça lider girdiğini gösterdi. 85 gol ve 2.19 puan ortalaması müthiş rakamlar. Beşiktaş, kalan 3 maça da kazanmak için çıkacaktır ve bu gücü var.

UĞUR MELEKE: DÜZENLi OYNAMAYAN OYUNCULAR BiLE iSTiM ÜSTÜNDE

Beşiktaş’ın tüm sezon performansına baktım, sadece bir kez, o da Eylül-Ekim’de 3 maçta 4 puanın altında kalmışlar. Ekim’den beri hiçbir 3 maçlık periyotta 4 puanın altına düşmemişler. Yani sezon genelindeki performanslarına bakarsak bu son 3 maçta da 4 puanın altına düşmeleri sürpriz olur. Üstelik son iki haftada yüksek de bir vites yakaladılar, Kevin N’Koudou, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Adem Ljajic gibi düzenli oynamayan oyuncular bile istim üstünde. Galatasaray derbisine ellerinde 5 puanlık bir avantajla giriyor olmaları büyük rahatlık tabii.

MEHMET ARSLAN: BU SAATTEN SONRA MUCiZE OLMAZ

Sezon başından bu yana Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını iddia ettim. Bunun en önemli nedeni de, kadro kalitesi ve derinliği idi. Beşiktaş’ın dar bir kadroyla özellikle 3 günde 1 maç temposuna dayanamayacağını düşündüm. Ama Beşiktaşlı futbolcular ve Sergen Yalçın’ın olağanüstü performansı beni yanılttı. Şüphesiz futbolda bugüne dek pek çok mucize gördük ama bu saatten sonra Beşiktaş’ın şampiyonluğu kaybetmesi gibi bir mucizeyi göreceğimizi zannetmiyorum.

6- Denizli düştü. G.Birliği, Erzurum ve A.Gücü ne sahada ne tabelada iyi. Kayseri-Malatya yenişemedi. Başakşehir ve Kasımpaşa galip geldiler. Sizce kümede kalmak için kimler avantajlı?

SON 9 SIRADAKiLER HÂLÂ ATEŞ HATTINDA 44 PUANI BULAN TAKIMLAR RAHATLAR

UĞUR MELEKE: BAŞAKŞEHiR VE ANTALYA BiLE TEHLiKEDE

Eğer bu hafta sonu Kasımpaşa, Erzurum’dan puan alırsa Erzurumspor’un da işi zorlaşır zira geride tek bir müsabakaları kalıyor. 35 puanlı Gençlerbirliği’nin de bence ligde kalması için üçte üç yapması gerek. Ben bu sezon ligde kalmak için barajın 43-44 seviyesinde olacağını tahmin ediyorum. 43’er puanlı Antalya ve Başakşehir de bence henüz güvenli bölgede sayılmazlar. En az birer puan daha almaları gerekebilir. Son 9 takım hâlâ ateş hattındalar. Ancak 44’ü bulanın rahatlayabileceğini düşünüyorum.

MEHMET ARSLAN: KAYSERiSPOR’UN DRAMI...

Denizlispor'dan sonra küme düşecek diğer üç takım için Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü aday olarak görünüyorlar. Kasımpaşa ve Başakşehir geçen hafta aldıkları galibiyetlerle bence düşme tehlikesini üzerlerinden attılar. Ben burada başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum... Geçen sezon düşen ve küme düşmenin kaldırılmasıyla Süper Lig’de kalan, bu yıl da küme düşme potasından kurtulamayan Kayserispor’un durumu ise gerçek anlamıyla bir dram.

GÜNTEKiN ONAY: GENÇLERBiRLiĞi VE ERZURUM’UN iŞLERi DAHA ZOR

Başakşehir son 2 maçta aldığı 6 puanla artık düzlüğe çıktı. Kasımpaşa, Alanyaspor karşısındaki iyi futboluyla “Ben bu ligde kalırım” mesajı verdi. Gençlerbirliği bugüne dek çok önemli fırsatlar tepti. Karagümrük maçı onlar için bir final. Ankaragücü ise yoğun bir mücadele veriyor ama sonuç alamıyor. Ben Erzurum ve Gençlerbirliği’nin işlerinin rakiplerine oranla daha zor olduğunu düşünüyorum. Ankaragücü ise bu hafta Fenerbahçe’ye kaybederse işi zorlaşır.

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