Galatasaray - Beşiktaş derbisinin kilidini açacak 8 isim!

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı heyecanını daha da artıracak. Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester United zaferi sonrası ligde Antalyaspor‘u yenen ev sahibi sarı kırmızılılar çok formda. Beşiktaş ise Senol Güneş’in istifa etmesi ve yönetimin seçim kararı alması nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Takım şimdilik Burak Yılmaz’a emanet. Galatasaray her ne kadar favori gibi görünüyorsa da, konu derbi olunca sonucu kestirmek her zaman güçtür. İki takımda da kaliteli oyuncular var ancak bazı isimlerin sergileyeceği performansın derbinin kaderinde belirleyici rol oynayacak.

İşte o yıldızlar:

KALECİLER: MUSLERA GÜVEN VERİYOR, ERSİN ÇIKIŞTA

FERNANDO MUSLERA: Onun için söylenecek çok fazla şey yok. Sahada olduğu sürece Galatasaray için çok fazla şey ifade ediyor. En kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutuyor. Beşiktaş derbisi öncesi tam anlamıyla takımın sigortası durumunda.

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ERSiN DESTANOĞLU: Sergen Yalçın’ın şampiyonluk kazandırdığı dönemde kalenin vazgeçilmez ismiydi, sonraki sezon kayıplara karıştı ve formayı Mert Günok’a kaptırdı. Mert’in yaşadığı sakatlık Ersin için yeni bir şans ve bu derbi belki de her şeyin yeniden başlangıcı.

SAVUNMA: SANCHEZ DEFANS LİDERİ, COLLEY GÜÇLÜ

DAVINSON SANCHEZ: Onun göstereceği performans Galatasaray için çok önemliydi. İstikrarlı futboluyla hakkındaki tüm endişeleri ortadan kaldırdı. Şimdiden savunmanın lider oyuncularından biri haline geldi. Abdülkerim Bardakçı ile uyumlu bir ikili oldu.

OMAR COLLEY: Beşiktaş’ın bu sezon en iyilerinden biri. Hırslı ve cesur oyunuyla tribünlerin sevgisini kazanmayı başardı. Hem savunmadaki başarısı hem de skora verdiği katkı Beşiktaş için son derece değerli. Bu derbide de ondan beklentiler oldukça yüksek.

ORTA SAHA: TORREIRA VE GEDSON EN KRİTİK İSİMLER

LUCAS TORREIRA: Onun olmadığı her maçta Galatasaray çok eksik, oynadığı anlarda ise son derece rahat ve güvende. Orta sahanın en önemli oyuncusu. Özellikle Manchester United maçında Kaan’la sergiledikleri uyum ve performans dikkat çekiciydi.

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GEDSON FERNANDES: Defansif orta saha anlamında Torreira Galatasaray için ne ifade ediyorsa, Gedson Fernandes de Beşiktaş açısından o derece önemli. Oyunun sadece savunma yönünü değil hücumu da oynayabilmesi, orta alanı başka bir seviyeye taşıyor.

SANTRFOR: ICARDI VE ABOUBAKAR HER ŞEYİ YAPABİLİR

MAURO ICARDI: Onun için ne söylesek gerçekten havada kalır. Gol atmak için doğmuş. Sahadaki varlığıyla takımına güven, rakiplere endişe veriyor. Attığı goller Galatasaray’ı geçen sezon şampiyon yapmıştı bu sezon da tüm kulvarlarda yola devam etmesini sağlıyor.

VINCENT ABOUBAKAR: Performansı en çok merak edilen isim. Icardi kadar gol atmasa da Beşiktaş’ın üçüncü bölgede etkili olmasını sağlayan en önemli oyuncu. Ancak zaman zaman yaşadığı gelgitler, derbi maçta neler yapacağı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

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