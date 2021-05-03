Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı! Maçın favorisi...

2020-21 sezonunda son haftalara girerken, nefesleri kesecek "Galatasaray-Beşiktaş" derbisinin de iddaa oranları açıklandı.

Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan ve mutlaka kazanmak zorunda olan Galatasaray maça favori çıkıyor.

Sarı kırmızıların galibiyetine iddaa'da 2,20 oran açıklanmış durumda...

Beraberliğe 2,95 verilirken, son 3 haftada en az 4 puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş'a ise 2,40 iddaa oranı açıklandı.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...