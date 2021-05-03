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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı! Maçın favorisi...

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı! Maçın favorisi...

Süper Lig'de şampiyon hangi takım olacak? Galatasaray mı, yoksa Beşiktaş mı? Fenerbahçe son anda sürpriz yapar mı? 40. hafta nefesleri kesecek olan "Galatasaray-Beşiktaş" derbisinin iddaa oranları da belli oldu. İşte detaylar...

2020-21 sezonunda son haftalara girerken, nefesleri kesecek "Galatasaray-Beşiktaş" derbisinin de iddaa oranları açıklandı. 

Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan ve mutlaka kazanmak zorunda olan Galatasaray maça favori çıkıyor.

Sarı kırmızıların galibiyetine iddaa'da 2,20 oran açıklanmış durumda...

Beraberliğe 2,95 verilirken, son 3 haftada en az 4 puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş'a ise 2,40 iddaa oranı açıklandı.

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı Maçın favorisi...

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