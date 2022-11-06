Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler'in performansı nasıldı? Fırat Aydınus yorumladı

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev aldı. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbide Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaptı. Mücadelenin VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Hürriyet'teki köşe yazısında Halil Umut Meler'in derbi performansını yorumladı.

SARI KART HATASI YAPTI AMA OYUNA TEMPO KAZANDIRDI

Derbi için önce Atilla Karaoğlan’ı düşünen yapay zeka strateji hatası yaparak, geçen hafta Konya-Kasımpaşa maçına atadığı Karaoğlan’ın yerine Halil Umut Meler’i vermek zorunda kaldı. Açıkçası fazla da alternatifi yoktu ve yapay zeka iki tarafın da tepki verdiği hakemi atadı. Sezon başında hakemlikten VAR hakemliğini kadrosuna geçmesi için baskı yapılan Alper Ulusoy’un tüm derbilerde VAR olarak görev alması ayrıca ilginç bir not. Şimdi gelelim derbi maçın dikkate değer pozisyonlarına...

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BAZI FAULLERİ ES GEÇTİ

Maçın başında net 3 sarı kartı es geçen Meler, “Bugün erken kart göstermeyeceğim” sinyali verdi.

Ceza sahasındaki Nelsson-Gedson ve Nelsson-Weghorst mücadelelerinde penaltıyı gerektirecek durum yoktu.

Maçın en ilginç anı 31. dakikada Meler’in çaldığı düdük ve hakem atışı idi. Burada ‘Madem oyuncunun kafasına bir darbe gelmediğini vücut dili ile gösteriyorsun; o zaman düdüğünü neden çaldın’ diye sorarlar.

Verilmeyen sarı kartların ardından 42. dakikada Mertens’e verilen sarı kart doğru da olsa itiraz gördü. Ve bu dakikadan sonra ilk yarının sonuna kadar yapılan bazı net faulleri es geçti. İlk yarı itibariyle, gösterilmesi gereken 5-6 sarı karttan sadece 1 tanesi gösterildi.

İlk 45 dakikada gösterilmeyen kartlar ne kadar hatalıysa ikinci devrede çıkan kartlar bir o kadar doğruydu. Ama yine de ikinci yarıda da gösterilmeyen sarı kartlar vardı.

ŞANS FAKTÖRÜ YANINDAYDI

Halil Umut Meler bu maçta verilmesi gereken net sarı kartları atladı ama şansı yanındaydı. Kendisini zorlayacak spesifik pozisyon yaşanmadı. Sonuç olarak Meler, faul ve sarı kart hataları yapmış olsa da, oynatma isteği ve oyunu kesmeme çabasıyla maçın tempo kazanmasına katkı sağladı.