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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

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#Derbi#Süper Lig#GALATASARAY
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 12:44

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu mücadeleleri yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig’de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

27 Ekim Pazar

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 Ekim Pazartesi

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17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler

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#Derbi#Süper Lig#GALATASARAY

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